Fellering : une habitante vit dans un logement social surchauffé, le bailleur Domial condamné

Depuis 1976 Ursula Kretz habite dans son appartement, au premier étage d'un immeuble qui en compte trois, à Fellering. Mais depuis deux ans, lorsqu'elle met le chauffage l'hiver, la température monte à 28°C alors que le gouvernement recommande un chauffage à 19°C avec la hausse des prix de l'énergie. Sans thermostat, impossible pourtant de baisser son chauffage. Fatiguée de payer des factures d'électricité exorbitantes, 2000 euros par an, Ursula Kretz entame une procédure en justice contre son bailleur Domial.

2000 euros de facture par an

Les démarches ont été longues et compliquées relate la plaignante. Finalement, elle obtient gain de cause devant le tribunal de Thann le 5 décembre dernier. "Au départ, je réclamais 5000 euros de dommages et intêrets" mais à cause de son état de santé, qui l'a empêché de continuer les poursuites, Ursula Kretz a demandé "à ce que le bailleur me paye ce qu'il me devait". Domial n'a pas fait appel. La responsable locale de l'habitante a dit avoir conscience de la gêne pour la locataire.

Il y aura fin mars une réunion de copropriété, l'immeuble compte aussi des propriétés privées. S'il y a accord, il est prévu de changer le mode de chauffage par radiateur plus classique dans chaque appartement. En attendant, Mme Kretz est dispensée de facture de chauffage.