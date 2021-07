Chez Femilux/Brulon Maroquinerie, plus de 300 recrutements à venir en cinq ans

Recruter entre 300 et 400 personnes dans ses deux entreprises de maroquinerie et textile d'ici cinq ans : c'est le défi du dirigeant de Femilux/Brulon Maroquinerie, Paul-Martin Lalande. En dépit de la crise sanitaire, l'activité reste soutenue, le secteur du luxe épargné, et il doit faire face à un manque de main-d'œuvre. Une grande campagne d'embauches est donc lancée.

Pas de qualifications nécessaires

"Nous recrutons énormément en ce moment. Nous recherchons 80 à 100 personnes par an, on en déjà embauchées 60 depuis janvier, _avec ou sans diplôme, des profils variés_", explique Paul-Martin Lalande. Le secteur manque de personnel formé et qualifié, alors l'entreprise choisit de le faire elle-même. Les nouvelles recrues suivent une formation interne de 400 heures pour apprendre les métiers d'artisan-maroquinier ou de couturier, avant de poursuivre sur une première année avec un suivi rapproché : un contrat de professionnalisation d'un an qui débouche à la clé sur un CDI.

"On cherche des personnes motivées, qui ont envie de travailler. On cherche vraiment beaucoup de monde, insiste Paul-Martin Lalande. On doit anticiper en fonction de l'activité et des recrutements qu'on va avoir." La pénurie d'effectifs est telle que, pour répondre aux commandes, l'entreprise recrute même directement, sans formation, sur des postes qui nécessitent moins de savoir-faire spécifique à la maroquinerie. "On cherche des mécaniciens et du personnel administratif par exemple, explique le dirigeant de Brulon Maroquinerie. On a déjà fait une dizaine d'embauches ainsi en direct, pour des CDD d'un mois cette année." Des salariés qui, s'ils font l'affaire, sont ensuite reconduits en CDI.

Le luxe, secteur porteur

Si les embauches se font à la pelle, c'est parce que l'activité est au rendez-vous. _"_Le luxe est très porteur depuis 20 ans, cette croissance va continuer plusieurs années donc on est très sereins", lance Paul-Martin Lalande. Même en plein confinement, l'entreprise n'a pas eu besoin de recourir au chômage partiel : elle a pu conserver l'ensemble de ses équipes en basculant sur la confection de masques, trois millions au total. "On n'a jamais freiné notre recrutement malgré la crise Covid car on sait s'adapter", précise le dirigeant.

"Malgré le Covid, _les grandes maisons de luxe ont des marchés croissants_. Elles ont besoin qu'on produise des sacs, des portefeuilles, ou même des vêtements, énumère Paul-Martin Lalande. Nous avons la chance que les productions soient réalisées en France et créent des emplois sur place, on souhaite en faire profiter ceux qui sont aux alentours de Brulon." Pour gérer ces commandes mais aussi accueillir les nouvelles équipes, la construction d'un nouveau bâtiment est prévue d'ici deux ans.