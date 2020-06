Fenwal : une hausse des commandes annoncée sur le site de la Châtre

Une technologie produite à la Châtre utilisée par des laboratoires du monde entier pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ! L'unique client de l'entreprise Fenwal, l'américain Cerus, a développé une technique qui permet de décontaminer les produits sanguins. Ce dispositif a été utilisé dans des essais cliniques contre la covid 19 : il s'agit de prélever du sang de personnes guéries du virus, de le nettoyer des agents pathogènes, et d'injecter les anticorps dans l'organisme de personnes encore malades.

"250 centres utilisent cette technologie dans 27 pays du monde. La moitié de ces pays utilisent notre technologie. On est leader sur le marché" précise Cécile Fort, responsable vente du groupe Cerus pour l'Europe.

Résultat : en trois mois, le site de la Châtre a fourni plus de 7 millions de kits, contre 1 million en temps normal. Et Cerus ne compte pas en rester là : "Aujourd'hui, en France, 100% des plaquettes sont inactivées avec notre technologie, seulement 10 % du plasma. Pour les globules rouges, c'est encore en recherche et développement. Nous travaillons sur le projet des globules rouges et nous pourrons fournir une solution complète d'inactivation des agents pathogènes pour les trois produits sanguins" précise Cécile Fort. Cela voudrait dire davantage de kits à fournir pour Fenwal.

"Nous sommes partenaires depuis plus de 15 ans avec le site indrien qui a toujours été notre site de production. Notre PDG est très attaché à la qualité de la production du site de la Châtre".

Au total, sur le site de Fenwal, plus de 300 personnes seraient employés en ce moment.