Feria d'Alès : entre 200 et 300 employés municipaux mobilisés pour les festivités

Il y a du monde dans les rues d'Alès, malgré la météo, pluvieuse, de ce mois de mai. "C'est le rendez-vous festif le plus important pour Alès. Un travail d'équipe qui commence six mois avant la feria", explique Raphaël Vasquez, élu en charge des festivités à la Ville d'Alès.

"Les commerçants réalisent à peu près 20% de leur chiffre d'affaires lors de la feria, c'est ce qu'ils me rapportent en tous cas", détaille-t-il. Du côté de la mairie, tout le monde est à pied d'œuvre. "On a entre 200 et 300 employés municipaux mobilisés, entre la police municipale, services logistiques, les festivités, la voirie, le patrimoine, des personnes d'astreinte la soirée, les nuits, ça représente beaucoup de monde."

