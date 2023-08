Feria de Béziers, 180 000 nuitées réservées sur une semaine

Il faudra encore attendre quelques jours pour avoir un bilan définitif des professionnels du tourisme et de la restauration, mais les premières tendances se dégagent pour la feria de Béziers. Il y a des données qui ne trompent pas : celles enregistrées par l'Observatoire du tourisme. Pour la semaine du 12 au 19 août, quasiment 180.000 nuitées ont été réservées dans l'agglomération de Béziers. Avant le lancement officiel de la féria, les indicateurs étaient plutôt satisfaisants, comme le laissaient entendre à France Bleu Hérault Robert Ménard et le sous-préfet Pierre Castoldi.

Le taux d'occupation frise les 80%

"2023 est un bon millésime" estime Jean Muller, le directeur de l'Office de tourisme de l'agglomération de Béziers-Méditerranée. "C'est une très bonne année. Nous avons eu de très nombreuses demandes pour cette feria. Autant que l'an passé".

Pour les professionnels, ces deux dernières semaines sont les deux plus importantes de la saison. Le taux de remplissage est de 80%. C'est ce qu'on fait de mieux dans la saison. "C'est unique pour l'agglomération de Béziers" dit Jean Muller. "Nous recevons plein de gens qui viennent à la feria, qui ne sont pas aussi comptabilisés et qui dorment dans la famille, chez des proches et pas forcément dans l'agglomération. Ceux-là nous ne sommes pas en mesure de les quantifier à l'instant T."

"On devrait avoir une bonne surprise au bilan de la feria"

D'après Jean Muller, le million de spectateurs pourrait être atteint à la feria de Béziers. "On devrait avoir sans doute une très bonne surprise d'ici la fin de la feria". La fréquentation officielle sera annoncée ce mercredi à l'issue d'un point presse organisé à 11h en mairie par Robert Ménard, en présence du représentant de l'État et de l'ensemble des services de secours, de pompiers et forces de sécurité (gendarmerie, polices nationale et municipales et représentants) des partenaires de la ville

L'agglomération de Béziers compte 30 000 lits touristiques, 90 000 si l'on compte les résidences secondaires et les locations Airbnb. "Nous avons encore dans le Biterrois les moyens d'accueillir de façon plus étalée. C'est sans doute un enjeu pour les années à venir. Nous avons encore de la place. Depuis le début de la saison, nous constatons un retour à la normale après deux très bonnes années post-Covid.

L'évolution du tourisme dans l'agglomération est plutôt positif ces trois dernières années, 2022 a été meilleure que 2021, et 2023 fait aussi bien que 2022.. et la saison n'est pas encore terminée. "Le tourisme dans le Biterrois est véritablement en train de se développer. Et de connaître un très bel essor." conclut Jean Muller

Le bilan officiel de cette feria 2023 est présenté ce mercredi à 11h00 à la mairie de Béziers au cours d'un point presse de Robert Ménard et du sous-préfet de Béziers Pierre Castoldi.