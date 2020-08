Feria de Dax annulée : les bars fermeront plus tôt pour éviter les débordements

Avec l'annulation de la Feria de Dax, initialement prévue du 12 au 16 août prochain, les autorités craignent des regroupements de festayres. La ville a donc pris un arrêté pour que les bars et restaurants ferment plus tôt sur la période. La consommation d'alcool est également dans le viseur.

Il n'y aura pas de Feria 2020 à Dax. C'est bien sûr la conséquence de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus et cette annulation est désormais connue depuis de longues semaines. Mais l'approche de la période de fête, initialement prévue du 12 au 16 août prochain, fait craindre des regroupements non autorisés aux autorités. La ville, en accord avec la préfecture et en concertation avec l'association des cafetiers, restaurateurs, hôteliers et discothèque de la ville de Dax, a pris des arrêtés pour encadrer tout risque de débordement.

Fermeture des bars à minuit

Les arrêtés mis en place par la ville de Dax prévoient 4 mesures détaillées ci-dessous dans un communiqué de la ville ce vendredi :

Les bars et les restaurants de Dax, devront cesser toute activité à partir de minuit du mercredi 12 au dimanche 16 août inclus. La possibilité d'une fermeture à 23 h pourrait être décidée s'il était constaté un quelconque débordement (attroupements, troubles à l'ordre public…). A partir du 12 août 9h et jusqu’au 17 août 10h, la consommation de toute boisson alcoolisée est interdite sur l'ensemble du domaine public (rues, places, espaces verts...) de la commune, à l'exception de la consommation effectuée sur les terrasses de cafés et de restaurants, dûment autorisés à occuper, par arrêté, le domaine public. La diffusion de musique et de tout son amplifié sur la voie publique et audible depuis la voie publique est interdite ; les hébergements temporaires (camping sauvage, ndlr) ne seront pas, pour leur part, autorisés en dehors de toute aire aménagée et prévue à cet effet. Du mardi 11 août 2020 à minuit, jusqu’au lundi 17 août à 8 heures - la vente à emporter de boissons alcoolisées titrant plus de 1,2° d’alcool et de boissons conditionnées dans un contenant en verre sera prohibée dans tous les commerces de vente à domicile, à distance ou de détail, notamment les épiceries, les boulangeries, les croissanteries, camions pizzas, snacks, ouverts de nuit entre 21h et 6h. Il en va de même pour la vente à emporter concernant les bars et restaurants.

"Notre positionnement est clair : y a pas de Feria"

Le tout nouveau président de l'association des cafetiers, restaurateurs, hôteliers et discothèque de Dax a participé et co-signé ces arrêtés municipal. "Nous, on a surtout un retour de nos clients, des gens qui veulent venir faire la Feria même si elle n'y est pas. Notre positionnement au niveau de l'association est très clair : y a pas de Feria", explique Jérémy Lauihé, co-gérant du Mojo à Dax. Le nouveau président poursuit : "On a pas d'autres choix, on a des règles sanitaires qui passent au delà des problèmes financiers actuellement. Et si on ne veut pas se retrouver à refermer pour 6 nouveaux mois, il faut les appliquer. Après effectivement il y a de la frustration mais c'est à nous de jouer le jeu".

Jérémy Lauihé en profite d'ailleurs pour tenter de tirer les leçons de cette crise sanitaire en appelant les professionnels à se réinventer, à prévoir des animations tout au long de l'année : "cette crise du Covid va peut-être permettre à chacun de réfléchir à travailler différemment. Pour que tout au long de l'année, on puisse avoir des rentrées suffisantes et moins compter peut-être sur cette Feria. Parce que cela arrive cette année mais cela arrivera peut-être d'autres années. Ce sera peut-être cela, aussi, l'enjeu de ce Covid et les leçons qu'on devra en tirer".

Des renforts de police espérés

Pour faire respecter les arrêtés mis en place par la ville de Dax, qui sont les mêmes à peu de choses prêt que ceux mis en place à Mont-de-Marsan ou Bayonne il y a peu, il faut des moyens : "on a mis notre police municipale en action. On leur fait faire quelques heures supplémentaires", compte Guillaume Laussu, adjoint à la sécurité de la ville de Dax. "Monsieur le Maire a demandé des services de l'Etat des renforts de police", poursuit l'élu dacquois. Avant de regretter à moins d'une semaine de la "non Feria" : "aujourd'hui on est toujours dans l'attente de savoir si effectivement on les a ou pas. D'où notre inquiétude".