Féria de Nîmes : portrait de Clément Séguin, commençant ambulant et vendeur de chouchous dans les arènes

Impossible de rater Clément Seguin dans les arènes de Nîmes. Pas sur la piste mais dans les gradins. "Chouchous, chips, pop-corns, chapeaux" lance-t-il. Avec son chapeau en paille, son polo rouge et son plateau sur une main, il se faufile au milieu des spectateurs de la course camarguaise organisée ce jeudi soir. "C'est très acrobatique" glisse-t-il. Chargé, son plateau pèse près de huit kilos. Son produit phare, ce sont les chouchous. Il les fabrique dans son laboratoire artisanal à Aubais. "On a commencé à les préparer il y a une semaine. Il s'agit de cacahuètes qui sont enrobées de sucre. Ils pèsent 80 grammes et on emballe les chouchous à la main avec mon épouse" affirme-t-il.

Clément Seguibn © Radio France - GJ

Huit salariés pendant la Féria

Sous contrat avec la ville de Nîmes jusqu'en 2024, Clément Seguin, 29 ans, réalise environ 15% de son chiffre d'affaires pendant la Féria de Nîmes. "On fait le plus grand nombre de nos ventes dans les amphithéâtres" reconnaît-il. Les spectateurs paient en liquide. "C'est plus pratique pour moi. Impossible d'avoir un TPE. Le jeu, c'est d'attraper les pièces de monnaie que l'on me jette" dit-il. Et il s'en sort plutôt bien. Les deux paquets coûtent 2,50 euros. Pendant la Féria de Pentecôte, il s'appuie sur huit salariés.

Le reste de l'année, Clément Seguin officie également dans les arènes d'Alès ou encore dans les travées du stade de la Mosson à Montpellier.