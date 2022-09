Les exploitants de stations de ski inquiets face à l'explosion des prix de l'électricité

Certaines stations de ski vont voir leur facture d'électricité doubler cet hiver. Les charges de la station Ax-3 domaines, en Ariège, vont augmenter de 10 à 20%. Jacques Murat, le directeur réfléchit déjà à des moyens pour faire des économies : "On peut imaginer fermer certaines remontées mécaniques les jours où il n'y a pas beaucoup de clients, faire de la neige artificielle uniquement pendant la nuit, ralentir les télésièges… Il va falloir jongler entre le confort du client qui a payé son forfait de ski et la facture énergétique."

Toutes les stations ne feront pas face aux mêmes augmentations. Tout dépend du contrat qui lie les exploitants à leur fournisseur d'énergie. Dans le meilleur des cas, il a été signé avant que les prix explosent : la station est donc protégée des hausses et passera l'hiver plus tranquille. Nos trois stations en Haute-Garonne : Superbagnères, Le Mourtis et Bourg d'Oueil sont dans cette situation-là. Dans le pire des cas, l'entreprise est en pleine renégociation et elle va payer le prix fort.

à lire aussi Sobriété énergétique réclamée aux entreprises : le coup de gueule du président de la CPME en Occitanie

"On connait l'impact d'une saison sans remontées, pas question d'y revenir."

Mais fermer boutique est inenvisageable pour Laurent Garcia, le directeur de la station de Peyragudes, en Haute-Garonne. "Nos activités sont très importantes pour l'emploi local. Il n'est pas question de fermer la station, eu égard à l'ensemble des salariés : les écoles de ski, les commerçants et les services autour. Il faut absolument que l'emploi puisse tenir. On connait l'impact d'une saison sans remontées mécaniques, pas question de revenir sur ce modèle-là qui nous a été imposé pendant les hivers 2020 et 2021."

De manière générale, il faut s'attendre à ce que les prix des forfaits soient un peu plus élevés cet hiver. Les tarifs fixés en fin de saison dernière se basent sur l'inflation, de 5% environ.