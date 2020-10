Fermeront ou fermeront pas ? L'UMIH "confiant" pour l'avenir des restaurants parisiens

Une semaine après Marseille et Aix, les bars et les restaurants vont-ils fermer lundi à Paris et dans la petite couronne ? Les indicateurs de l'épidémie étaient déjà dans le rouge jeudi, ils le sont toujours ce week-end. Le gouvernement pourrait placer Paris et sa proche banlieue en "alerte maximale". Néanmoins, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie et de la restauration a bon espoir que les restaurants échappent à la fermeture, grâce à un protocole sanitaire renforcé, en négociation.

"On est confiant, parce que si, avec ce protocole-là, on ferme les restaurants, c'est qu'il faut reconfiner tout le pays !" assure Franck Delvau, le président de l'UMIH en Île-de-France. Le protocole sanitaire renforcé comprend quatre nouveautés :

limitation des tables à 8 personnes contre 10 actuellement

prise de température des clients à l'entrée

recueil de leurs coordonnées dans un "cahier de rappel"

paiement à table

Une réponse attendue lundi

"Le cahier de rappel a beaucoup plu au ministre de la Santé Olivier Véran", précise-t-il. Il permet de tracer et retrouver les clients présents à telle date, telle heure dans tel établissement, via l'agence régionale de santé, en cas de cluster. "Le paiement à table a aussi été favorablement accueilli pour limiter encore la circulation dans les restaurants."

La réunion entre les restaurateurs et le gouvernement s'est tenue vendredi. Le ministre de la Santé devait ensuite rencontrer les préfets, et le Haut conseil de santé publique rendra son avis au Premier ministre d'ici lundi. Jean Castex devra ensuite trancher. "Je pense qu'on aura un retour lundi, dimanche ce serait improbable", estime Franck Delvau.