Fermes en vie : Une entreprise pour aider les agriculteurs à s'installer

En France, 50% des agriculteurs devraient partir à la retraite d'ici 10 ans, mais peu de candidats se bousculent du côté des repreneurs… Le premier frein pour les jeunes exploitants est le prix de l'installation. Un problème auquel Fermes en vie, une jeune entreprise crée en 2020 et basée à Bordeaux, a trouvé une solution. Elle propose d'acheter l'exploitation agricole à la place du futur agriculteur. Une offre particulièrement intéressante quand on sait qu'une simple propriété coûte en moyenne 600 000 euros. Une somme conséquente que les jeunes exploitants ne peuvent pas toujours se permettre… puisque à côté ils doivent aussi investir dans le matériel et les outils agricoles… Alors avec Fermes en vie, ils peuvent limiter leurs frais d'installation en ne payant qu'un loyer pour accéder aux terres. Une formule qui a déjà permis l'installation de 3 exploitations agricoles dans la région. L'objectif à l'avenir de Fermes en vie est de soutenir 10 installations agricoles par an développe Vincent Kraus, un des fondateur de Fermes en vie.

Un projet "écoresponsable"

Les 4 fondateurs de l'entreprise ont eu l'idée du projet pour répondre à la crise climatique actuelle. Il faut donc avoir "un projet agricole écoresponsable", explique Vincent Kraus, et qui répond à la charte environnementale de l'entreprise. Cette charte comprend une agriculture bio sans pesticide mais aussi un certain respect de la faune et de la flore. Il faut par exemple laisser 10% du terrain aux espaces naturels comme les forêts, les haies ou les mares. Il faut aussi prendre soin des sols en évitant de les labourer trop souvent… car le travail trop régulier entraine notamment une propagation de carbone dans l'air.