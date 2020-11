Fermeture à Vallourec : les syndicats s'organisent, l'entreprise assume

Dès 9h, ce jeudi 19 novembre, des salariés se rassemblement devant l'entrée du site de Vallourec, à Déville-lès-Rouen. Ici, 200 emplois, tous devraient être supprimés d'ici le mois de juin prochain.

Il y a quelques heures, ils apprenaient la fermeture prochaine de l'usine, via un communiqué de leur employeur, entreprise phare dans la fabrication de tubes en acier, lié à l'industrie pétrolière.

"On s'attendait à cette annonce, mais plutôt après les fêtes, pour qu'on puisse les passer sereinement, détaille Kamel Djaziri, chargé des expéditions. Lui était avant employé au laminoir, qui a été supprimé en 2016. Tous nos produits ici viennent d'Allemagne, en terme de coût, ce n'est pas viable... Mais l'entendre de vive voix, cela met une claque."

Vallourec nous a sacrifiés."

Les syndicats du site de Déville tentent de s'organiser, ne veulent pas tirer sur leur ancien employeur, mais dénoncent une sorte de double-discours : "C'est un coup de massue, explique Philippe Quesnel, délégué syndical CFE-CGC. On ne pensait pas être sacrifiés comme ça. Sacrifiés, car on a toujours tenus les objectifs que l'on nous demandait, et c'est nous qui sommes punis. Vallourec, qui est aidé par l'Etat français, nous ferme pour privilégier des usines à l'étranger..."

Pour échapper à la fermeture, ou pour préparer leur rebond, les syndicats étaient reçus ce jeudi 19 novembre à l'Hôtel de Ville de Rouen. Etaient présents le président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la région, Hervé Morin, le député de Rouen, Damien Adam et les maires concernés par cette fermeture. Hervé Morin a déclaré "refuser" cette fermeture. De la réunion sont sorties des propositions : "On veut envisager quelques départs naturels pour réduire la voilure, entre quarante et cinquante personnes, ce qui serait un moindre mal", selon Philippe Quesnel.

Notre décision est irréversible."

Une proposition que la direction de l'usine tue dans l'oeuf : "Nous avons un problème structurel, nous avons plus d'usine que le marché ne le demande. L'usine de Déville ne peut plus être alimentée par la demande, même si le travail effectué y est très bon. L'usine répondait dans la qualité, mais nous avons pris cette décision qui est irréversible", détaille à France Bleu Cédric Souillard, le directeur industriel de Vallourec en France. La discussion ne semble possible que sur le sujet de la reprise du site.

Une réunion entre les salariés et la direction du site doit avoir lieu mardi 24 novembre. Une réunion pourrait également se programmer entre la direction et les élus locaux.