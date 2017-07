Fermeture administrative pour une brasserie de Lodève

La Brasserie du Lodèvois ne pourra rouvrir que fin septembre. L'établissement est sous le coup d'une fermeture administrative. Le patron a cumulé les infractions au code du travail.

La Brasserie du Lodévois a ouvert il y a peine un an que déjà elle va devoir fermer.

L'établissement, situé allée Danielle Mitterrand à Lodève (Hérault), est sous le coup d'une fermeture administrative de trois mois, jusqu'au 27 septembre prochain. Lors d'un contrôle des services de L’État, les gendarmes ont constaté une multitude d'infractions au code du travail.

Toute une série d'infractions au code du travail

La liste est longue : non-paiement de cotisations auprès de l’URSSAF, non paiement de salaire, heures supplémentaires non déclarées, absence de déclaration préalable à l’embauche de salariés, absence de décompte de la durée du travail, défaut de licence d’organisateur de spectacles et non délivrance de bulletins de salaire.

Attention aux contrôles!

Selon la préfecture de l'Hérault, le restaurant "qui emploie 4 salariés a porté préjudice aux organismes sociaux pour un montant estimé à plus de 30 000 € depuis le début de son activité en juillet 2016".

Les contrôles se poursuivront tout l'été prévient la préfecture. Ils porteront plus particulièrement sur l'emploi du personnel.