Le 30 novembre prochain, selon un calendrier présenté par la direction du groupe Eolane (2ème sous-traitant électronique français) le site de Vailhauquès sera définitivement fermé. Une décision stratégique qui va soudainement priver de leurs emplois 38 salariés. Des salariés écœurés et en colère.

Vailhauquès, France

Ils ont attendu plusieurs mois avant de sortir du silence, espérant ainsi ne pas fâcher leur direction et obtenir ainsi toutes les réponses à leurs questions.

Mais ne sachant toujours pas aujourd'hui à quelle sauce ils risquent d'être mangés dans les prochains mois, les salariés d'Eolane à Vailhauquès et leurs représentants syndicaux ont décidé de lâcher tout ce qu'ils ont sur le coeur.

Et ils en ont gros visiblement !

Une fermeture inéluctable

Le 28 septembre 2017, quelques semaines seulement après l'entrée dans le capital du groupe Eolane de fonds d'investissement parisien Hivest Capital Partners, le couperet tombe sur les épaules des salariés du site de Vailhauquès.

La nouvelle présidence du groupe a décidé de fermer le site héraultais et de transférer l'intégralité de son activité et de sa production sur son site de Valence dans la Drôme.

Depuis 1992, Eolane Vailhauquès fabrique des système de câblage électrique pour l'industrie aéronautique, l'industrie ferroviaire, mais aussi l'appareillage médical (robots chirurgicaux, appareils de calcul ou de traitements médicaux).

Une entreprise qui dispose d'un réel savoir-faire et qui est la seule à bénéficier des certifications lui permettant de vendre sa production aux Etats-Unis, en Chine ou en Corée du Sud.

Bref, une affaire qui marche et dont "tous les clignotants sont au vert", selon les représentants du personnel.

La nouvelle équipe dirigeante du groupe leur explique qu'il s'agit d'"une décision stratégique", mais sans prendre le soin d'argumenter ses choix, selon les syndicat. Elle aurait observé ensuite un long silence radio de cinq mois.

Cinq mois pendant lesquels les représentants du personnel essaient d'en savoir plus sur les mesures de reclassement ou d'accompagnement qui seront naturellement proposées aux 38 salariés à temps plein.

Le 15 mars dernier, un premier document de la direction du groupe Eolane, publié sur le portail de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) présente quelques unes de ces mesures, mais _"_aucune démarche individuelle ou proposition nominative n'ait faite aux salariés concernés pour autant" précise Fred Louvier, délégué syndical CFE-CGC. "C'est à chacun de se débrouiller pour trouver ce qui lui conviendrait sur les autres sites du groupe" conclut-il.

Le désarroi des salariés, la colère du maire...

Depuis l'annonce de la fermeture de leur entreprise, les 28 salariés d'Eolane à Vailhauquès n'ont donc plus le cœur à l'ouvrage.

"Depuis octobre, une psychologue se rend sur le site à raison d'une fois par semaine" explique Carole Devaux, élue au CHSCT de l'entreprise. "11 salariés ont déjà été diagnostiqués en burn-out élevé et 4 très élevé" précise t'elle.

Le maire de Vailhauquès, Hussan Almallak, a rencontré lui ce mercredi les principaux représentants du personnel.

Il se souvient de la création du site en 1992 par des ingénieurs locaux. A l'époque, elle fût la toute première entreprise à s'installer sur la zone d'activités Bel Air, aujourd'hui fierté de la commune.

" Rien ne justifie cela. Du jour au lendemain ont va licencier une quarantaine de salariés de la façon la plus arbitraire. C'est scandaleux. J'ai déjà contacté la région et les parlementaires. On ne peut pas accepter cela."

Une entreprise en difficulté selon la direction

La direction du groupe a quant à elle une vision toute différente de la situation, et explique la décision de fermer le site de Vailhauquès, ainsi que deux autres sites en France, par de grosses difficultés de trésorerie rencontrées ces dernières années par le groupe.

"Nous sommes encore au stade de projet et tant que cette phase légale n'est pas terminée et que notre programme n'a pas été homologué par la direction du travail, il nous est difficile de rentrer dans les détails des mesures d'accompagnements. Nous devons attendre encore quelques semaines avant de communiquer sur ce point" affirme pour sa part Bernard Weil, directeur depuis février 2018 du site de Vailhauquès.

Fred Louvier, délégué CFE/CGC et Carole Devaux, élue au CHSCT © Radio France - Guillaume Roulland

Hussan Almallak, le maire de Vailhauquès © Radio France - Guillaume Roulland