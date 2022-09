Fermeture brutale de l'Aquapolis : Limoges Métropole envisage des poursuites en justice contre l'exploitant

L'Aquapolis est fermé jusqu'à nouvel ordre. Décision de la société Vert Marine, qui exploite le grand centre aquatique de Limoges, et dont le propriétaire des lieux, Limoges Métropole, dénonce le caractère "brutal et unilatéral". Une réunion de crise se tient ce lundi matin à l'Agglo.

Une décision inattendue. L'Aquapolis, plus grand centre aquatique du Limousin, est fermé jusqu'à nouvel ordre. Décision de la société Vert Marine qui exploite la structure, rendue publique dimanche soir et qui provoque un grand mécontentement chez les usagers, mais aussi chez le propriétaire du site, Limoges Métropole, dont le vice-président en charge des grands équipements, Fabien Doucet, a dénoncé ce matin sur France Bleu Limousin "une décision brutale et unilatérale, sans concertation et juridiquement certainement contestable".

Si Fabien Doucet comprend les préoccupations réelles et le contexte qui amènent à une hausse des coûts de l'énergie, le vice-président en charge des grands aménagements annonce sur France Bleu Limousin que la réunion de crise de ce lundi matin se penchera sur le plan "légal et juridique" de cette affaire et décidera, ou pas, d'une éventuelle action "en référé pour les forcer à rouvrir", s'inquiétant notamment des conséquences de cette fermeture "sur l'accueil des scolaires qui devaient rejoindre l'Aquapolis à partir de vendredi", ou encore "sur le triathlon qui doit avoir lieu le 1er octobre", et dont la tenue est pour l'instant incertaine.

Aucun usager ne perdra ses droits d'entrée, ses billets ou ses abonnements

Enfin, Fabien Doucet a clairement indiqué "qu'aucun usager ne perdra ses droits d'entrée, ses billets ou ses abonnements, il y a aura une solution de trouvée pour eux" a-t-il indiqué. "Il est hors de question, et c'est la parole portée par le président de la communauté urbaine et par moi-même, que les usagers payent les coûts de cette fermeture" a-t-il conclu.