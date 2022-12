Fermeture d'Heineken à Schiltigheim : les négociations commencent, les employés prêts à se battre

"On ira jusqu'au bout." Vania Brouillard, représentant Force Ouvrière et employé depuis 29 ans dans la brasserie de l'Espérance à Schiltigheim, est déterminé. "On va entrer dans les négociations en donnant des arguments pour éviter la fermeture du site." A l'origine de cette décision prise le 14 novembre dernier , un manque de rentabilité pour une entreprise trop énergivore et la volonté de se concentrer sur les deux autres sites à Mons-en-Baroeul dans le nord et de Marseille, où 100 millions d'euros doivent être investis pour augmenter les volumes de production.

Incompréhensible pour Vania Brouillard. "Nous avons la chance ici d'abriter la plus grande nappe phréatique d'Europe", dans laquelle le site pompe l'eau pour la fabrication de sa bière. Autre avantage, le maintien d'un troisième site chez Heineken en France permet de répartir la consommation d'eau en cas de sécheresse lors de la fabrication de la bière.

"S'ils veulent fermer, ils fermeront"

"L'intérêt pour nous dans ces négociations, c'est de prouver qu'ils ont tort, de leur donner nos solutions", ajoute Mickaël Burck, délégué syndical de la CFDT. Pour autant, il ne se fait pas d'illusions sur l'issue des discussions. "Heineken est une grosse entreprise avec beaucoup de moyens, s'ils veulent fermer, ils fermeront."

Certains employés, comme Philippe, depuis 27 ans à la brasserie, ont déjà connu la fermeture d'Adelshoffen en 2000 et de Fisher en 2009, par Heineken. Cette fois, il risque de ne pas retrouver un emploi similaire dans le secteur. "Je ne pourrai pas non plus aller à Marseille ou Mons-en-Baroeul, j'ai toute ma famille ici et à plus de 50 ans, je ne peux pas partir." D'ici 2025, et la fermeture du site de Schiltigheim, Philippe espère que le marché de l'emploi lui offrira d'autres possibilités.

La Brasserie de l'Espérance à Schiltigheim est la première à brasser la bière Heineken dans le pays. En 1972, la marque s'implante en France, ici, à Schilitigheim pour en faire son site historique. L'établissement va pourtant connaître le même sort que les autres brasseries rachetées par le groupe, également en 1972, notamment celle de Colmar en 1975 et Mutzig en 1989.