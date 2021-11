Fermeture de l'usine Benteler à Migennes : les élus en appellent au gouvernement

La surprise, la stupeur et la colère règnent dans les rangs des salariés de l'usine Benteler à Migennes (Yonne). Ils ont appris ce jeudi que la fermeture définitive du site icaunais où sont employés 310 CDI et quelques dizaines d'intérimaires. La direction de l'équipementier automobile allemand évoque des difficultés économiques pour justifier sa décision, mais cela ne suffit pas à calmer la colère des syndicats et des élus locaux. Plusieurs élus en appellent désormais au gouvernement.

Après l'annonce de la fermeture du site Benteler, plusieurs élus se sont rendus sur place pour apporter leur soutien aux salariés. La sénatrice Marie Evrard partage leur incompréhension : "Même s'il y a un plan social, ça va être des mois et des mois de difficultés et d'inquiétudes", explique-t-elle.

Les élus appellent à continuer le combat

Les élus locaux appellent à continuer le combat, il en va disent-ils de l'ensemble du bassin industriel. La région Bourgogne-Franche-Comté saura être là "pour faire en sorte que le Plan de sauvegarde de l'Emploi soit un PSE acceptable pour les salariés", promet Nicolas Soret, maire de Joigny et premier vice-président de la Région en charge du développement économique. L'élu ne baisse pas les bras, car "il faut continuer à rechercher un repreneur". Nicolas Soret ne comprend pas que Benteler ait rejeté l'offre de reprise qui lui avait été proposée : "L'Agence économique régionale était prête à lancer une deuxième prospection auprès de 70 entreprises en Europe", mais Benteler avait rejetée cette proposition affirme le vice-président au conseil régional.

Le gouvernement interpellé

"C'est un terrible coup de massue", s'insurge dans un communiqué de presse la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay. Elle demande au gouvernement de déclencher dans les plus brefs délais le dispositif "choc industriel", qui permet au territoire de bénéficier d'un accompagnement renforcé de la part de l'État. "À l'heure où le gouvernement clame haut et fort le principe de relocalisation industrielle, c'est le moment de prouver qu'après les discours il y a des actes", lance ainsi Marie-Guite Dufay.

"L'État doit convoquer en urgence les protagonistes"

Le temps presse pour les salariés qui disent se sentir oubliés par le gouvernement. "Que fait le ministre des Finances, Bruno Le Maire ? Que fait Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie ?", s'interroge le député de l'Yonne, André Villiers. "Au moment où on nous parle tous les jours de relance et de réindustrialisation, nos territoires ruraux sont en train d'être massacrés", s'insurge-t-il.

D'autant que la situation de Benteler Migennes pourrait être amenée à se reproduire dans d'autres départements. "La crise des semi-conducteurs va générer des conséquences qui seront pires que la crise de 2008", craint André Villiers. Le député de l'Yonne estime que "les constructeurs automobiles cherchent à internaliser tout ce qui était confié à la sous-traitance et aux équipementiers, comme sur le site de Migennes".