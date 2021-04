Fermeture de Bio-Rad à Roanne : les salariés sont en grève

Les salariés du site Bio-Rad de Roanne, dans la Loire, ont débrayé ce mercredi après-midi. Les 116 employés se sont mis grève dès 14 heures, pour dénoncer les négociations en cours avec le groupe américain Bio-Rad au sujet de la fermeture de ses trois sites en France : le siège de la filiale française à Marnes-la-Coquette et les deux sites de recherche et de production de Schiltigheim et Roanne.

Délocalisation à Singapour

Le groupe a pour projet de rapatrier l'activité recherche et développement aux États-Unis et de délocaliser la production des dispositifs d'analyse de sang de Roanne à Singapour. "Les syndicats ont estimé que les propositions des Américains n'étaient pas satisfaisantes", explique Frédéric Le Griel, secrétaire de l'union locale Force ouvrière (FO) dans le Roannais.

Une assemblée générale doit avoir lieu ce jeudi matin sur le site de Roanne pour décider de la suite du mouvement. Une délégation de représentants doit également être reçue en sous-préfecture, pour évoquer l'avenir du site.