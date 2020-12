Fermeture de Bridgestone : nouvelle réunion d'étape ce lundi à Béthune avec la ministre de l'industrie

La ministre de l'industrie Agnès Pannier-Runachier a rencontré ce lundi 21 décembre les représentants des 863 salariés de l'usine Bridgestone à Béthune (Pas-de-Calais). Il s'agissait d'une réunion d'étape, trois mois après l'annonce de la fermeture du site de pneumatiques.

L'Etat cherche toujours un repreneur pour Bridgestone avec la région et l'agglomération. Vingt-quatre entreprises auraient marqué leur intérêt a indiqué Agnès Pannier-Runacher, et neuf regarderaient la situation de manière plus profonde.

"Comme nous sommes un peu méfiants, nous accompagnons Bridgestone de très, très près pour nous assurer que les choses sont faites en temps et en heure et avec l'ambition nécessaire", a souligné la ministre sur Franceinfo en amont de sa visite.

Projets industriels locaux

Par ailleurs, selon la ministre, un cabinet conseil a été mandaté pour accompagner les projets industriels locaux et 12 projets sont déjà accompagnés. Parmi ces 12 projets, trois ont été dévoilés lundi. Ils sont portés par les entreprises VEOS Marine & Offshore, à Douvrin ; Flo Europe, à Ruitz ; et Peme-Gourdin, à Gonnehem.

Ces trois projets représentent plus d'1,4 million d'euros de subventions de l'Etat. Ces investissements doivent permettre aux entreprises concernées de se diversifier et de se moderniser. A la clé, 35 emplois créés et 150 emplois confortés.

Mesures de reclassement

En ce qui concerne les mesures de reclassement et les préretraites des salariés de Bridgestone, un accord a été trouvé avec la direction. La suite du plan de sauvegarde de l'emploi sera discutée le 7 janvier 2021.

La ministre a précisé que l'Etat a mis en place une plateforme pour les salariés afin qu'ils aient _"accès à toutes les offres d'emploi du bassin d'emploi". Selon elle, 133 salariés sur les 863 du site "ont fait un choix de quitter l'usine"_ du Pas-de-Calais.