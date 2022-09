Fermeture de Camaïeu : "ça va être dur de mettre cette clé sur la porte" témoigne une salariée de Nancy

Dernier jour ce samedi 1er octobre pour les 2 600 salariés de l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu. L'enseigne a été mise en liquidation judiciaire ce mercredi par le tribunal de commerce de Lille. C'est la fin d'une marque née il y a près de 40 ans et qui avait été rachetée en 2020. Ce sont donc 511 magasins qui vont fermer ce samedi soir, dont neuf en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Ce samedi soir, Mariam, baissera le rideau de son magasin de Nancy. Un moment qu'elle redoute : "ça va être dur de mettre cette clé sur la porte et de fermer, de dire que c'est fini. J'ai du mal à réaliser que Camaïeu puisse disparaître". A 32 ans, c'est un choc pour cette responsable de magasin qui n'a connu que Camaïeu au cours de sa carrière professionnelle : "je suis un bébé Camaïeu, j'y ai commencé à l'âge de 17 ans, j'ai fait mon alternance, mon BTS, ensuite j'ai évolué. J'avais une équipe en or, c'est ce côté humain qui va me toucher parce qu'on a des personnes très humaines, on a partagé toutes ensemble de belles victoires, des moments difficiles...".

Des clientes qui viennent remonter le moral

Mariam a du mal à retenir ses larmes au moment de saluer ses collègues, son directeur régional ou encore ces clientes qui depuis des jours apportent des messages de soutien : "on a des personnes qui viennent donner des pistes pour de futurs emplois. On reçoit de bonnes ondes et un soutien énorme aujourd'hui".