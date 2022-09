Fermeture de Camaïeu : colère et déception chez les salariées à Amiens

Ce samedi soir, les rideaux des boutiques Camaïeu de France se baisseront définitivement. 2600 salariés se retrouveront ainsi sans travail, après la liquidation judiciaire de la chaine d'habillement nordiste. 511 magasins au total, dont plus d'une dizaine en Picardie. "Je suis très en colère et déçue", témoigne Alexandra, la gérante de la boutique du centre commercial de Dury, auprès de France Bleu Picardie.

Celle qui est dans l'entreprise depuis trois ans ne mâche pas ses mots, quand il s'agit d'évoquer son état d'esprit. "En colère parce qu'il y a des choses qui ont été faites, qui n'ont pas toujours bien comprises. Il y a des alertes qui avaient été remontées qui n'ont pas été entendues et quand on voit le résultat, c'est vraiment dommage. Déçue parce que Camaïeu, ça reste un très gros acteur du prêt-à-porter, il avait du potentiel. Ils ont réussi en deux ans à mettre à terre une boite qui avait 38 ans, donc beaucoup de déception et de tristesse de voir la marque disparaître."

Le soutien des clients

Le couperet, tombé trois jours avant la fermeture effective des magasins, Alexandra s'y attendait un peu. "Au fil des jours qui passaient, il y avait de moins en moins de repreneurs, il ne restait plus que l'actionnaire, on savait qu'il n'était pas forcément disposé à investir énormément, donc on avait des doutes. Mais tant que la décision n'était pas prise, on avait toujours espoir." Le réconfort vient des clientes, qui se pressent ces derniers jours dans les boutiques. "Ce qui me surprend, c'est de voir leur sidération : elles ne s'y attendaient absolument pas et elles viennent nous voir, ça leur fait plaisir de nous aider, de dire "on va faire un dernier petit geste pour vous", c'est vrai que c'est très touchant quand même."

Des clientes amiénoises, à quelques heures de la fermeture de Camaïeu. Copier

Le magasin du centre commercial de Dury restera ouvert jusqu'à 20h ce samedi. "C'est la dernière journée, on y va jusqu'au bout, comme d'habitude, comme une journée normale. Sauf que quand je baisserai le rideau, lundi je ne le remonterai. C'est comme ça, une page qui se tourne." Un état d'esprit partagé par d'autres salariées, croisées à Amiens, qui n'ont pas souhaité s'exprimer, mais l'assurent : "on gardera le sourire jusqu'au bout, même si cela sera très dur. Ce samedi soir, nous lâcherons toutes une grosse larme."