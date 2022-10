"Ici, c'était vraiment une deuxième famille" : l'émotion des vendeuses de Camaïeu

"Bonjour Madame !" Le sourire est là, mais malgré un ton qu'elle veut léger, Laure peine à cacher son émotion, derrière sa caisse. "Ca fait mal. Ici c'était _une deuxième famille_, mes collègues sont devenues mes amies", sourit Laure en réprimant un sanglot. Pendant trois ans, elle a pris plaisir à venir travailler et à tisser des liens avec les clientes. "On a toujours mis un point d'honneur à conseiller, prendre le temps, créer une relation avec les clientes."

"Un coup de massue"

Alors forcément, la nouvelle de la liquidation judiciaire de l'enseigne de prêt-à-porter nordiste est un choc. "Même si on y était préparée, on y a cru jusqu'au bout. Ca a été un coup de massue." D'autant plus que Laure et ses collègues l'on appris par les médias. "Ca aussi, ça a été dur", explique Karelle. "L'apprendre mercredi pour une fermeture samedi, c'est un choc", renchérit Laure. Mais les deux jeunes femmes ont à cœur de continuer faire leur travail de leur mieux jusqu'au bout.

Laure, Karelle et leurs deux collègues ont tenu à remercier leurs clientes avant de fermer boutique. © Radio France - Léa Giraudeau

A la caisse, les clientes défilent, avec toujours un petit mot pour Laure et Karelle. Certaines sont des habituées, comme Célia. Elle vient s'habiller chez Camaïeu depuis qu'elle est adolescente."J'ai toujours été bien accueillie, bien conseillée, malgré une silhouette qui n'était pas dans les standards d'autres enseignes." Pourtant, elle a hésité à venir, peur que ça fasse un peu "charognard de venir profiter des soldes mis en place à l'occasion de la fermeture de l'enseigne". Ce qui l'a fait changer d'avis ? La direction de Camaïeu a largement inviter ses clients à venir pour ce dernier jour puisque le chiffre d'affaire réalisé ces derniers jours permettra d'améliorer les conditions du Plan Social qui sera mis en place. "Et puis, je me suis dit que c'était un bon soutien de venir dire au revoir aux vendeuses et responsables de magasins qui nous ont accompagnées."

"On était pas que des vendeuses"

De nombreuses clientes témoignent en effet de ce sentiment à Laure et Karelle. "C'est beaucoup d'émotions" pour Karelle, pourtant arrivée récemment dans l'enseigne. Certaines viennent même avec des petits cadeaux. "On nous offre des boites de chocolats, des petits cookies. Il y a même une cliente qui m'a écrit un mot sur un post-it !", sourit, émue, Laure. "On était pas que des vendeuses."

Il est encore tôt pour penser à l'après, mais Karelle et Laure ne gardent que des bons souvenirs de leur "aventure à Camaïeu". Elles se laissent le temps de digérer tout ça, avant de se lancer dans une nouvelle recherche d'emploi.