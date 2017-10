Fermeture de CEP: une cinquantaine de chômeurs à Bayonne

L'entreprise CEP (ex Plastitube) a déposé son bilan en juillet et aucun repreneur ne s'est présenté le lundi 09 octobre. Les salariés devraient recevoir bientôt leur lettre de licenciement

47 salariés bientôt au chômage à Bayonne: l'usine CEP (ex-Plastitube) qui fabrique des tubes en plastique pour l'industrie cosmétique est en dépôt de bilan depuis le 27 juillet et aucun repreneur ne s'est manifesté. L'entreprise qui s'appelait alors Plastitube avait déjà déposé le bilan en juin 2013 avant son rachat par CEP

On aurait pu éviter ça

Les salariés ont le sentiment que leur direction aurait pu éviter cette fermeture. Jean-Marc Courret est délégué syndical FO et dit juste attendre le licenciement collectif: "en 2017 la direction a baissé le prix du tube plastique, et ils ont provoqué des pertes sans arrêt. On travaille pour Yves Rocher et l'Oréal, on a accepté des baisses de salaires et de travail, résultat: on se retrouve au chômage".

Jean-Marc Courret délégué syndical FO: "on attend le licenciement collectif".

L'usine fabrique encore jsuqu'à la fin du mois d'octobre © Radio France - Bixente Vrignon

Un nain face à nos clients

Pour le directeur de l'usine en revanche, CEP Bayonne était un nain industriel face à ses fournisseurs et ses clients et n'est pas viable en l'état. La baisse des prix aurait été imposée par un marché très concurrentiel. Philippe Zislin: "en cinq ans se sont produits des difficultés économiques et une dégradation du marché. En plus nous avons perdu un marché à l'étranger sur lequel nous n'avons pas pu renégocier notre position"...

Philippe Zislin directeur de CEP Bayonne

CEP Bayonne devrait continuer sa fabrication pour honorer ses commandes jusqu'à la fin octobre, au moins.