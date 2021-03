Fermeture de certains commerces : "un hara-kiri économique" dénonce une commerçante de Château-Gontier

Comme un air de déjà-vu. Un très mauvais air. Après avoir fermé plusieurs mois l'an dernier, certains commerces vont devoir baisser encore une fois le rideau. Une décision prise par le Président de la République ce mercredi 31 mars, lors d'une allocution à la télévision. La mesure est censée casser un peu plus les chaines de contamination de la Covid-19.

À Château-Gontier-sur-Mayenne, on ne l'entend pas forcément de cette oreille. Et la décision de ne laisser ouverts que les commerces dits essentiels est un nouveau coup dur. "Je suis atterrée, je suis choquée, l'économie française ne fait pas le poids. C'est l'argument de la santé qui prime à chaque fois. C'est un véritable hara-kiri économique" déclare Claire Pottier, coiffeuse et présidente de Castel Shopping, l'association des commerçants de la ville.

"Ça rime à rien ! Soit on bosse tous, soit on est tous confiné. Pourquoi une esthéticienne n'aurait pas le droit d'ouvrir alors que moi coiffeuse oui ? Pourquoi les boutiques de vêtements non et les libraires ou les disquaires oui ? C'est ridicule. On a le droit d'acheter un disque mais pas un pantalon" termine Claire Pottier. Ce mercredi, le Président de la République a promis que les dispositifs d'aides aux salariés et aux entreprises seront prolongés dans les prochaines semaines.