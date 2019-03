Fermeture de deux sucreries en France: Une décision "inadmissible" pour Didier Guillaume

Cagny, France

Didier Guillaume a montré cet après midi sa colère face à cette décision "unilatérale" de Südzucker. L'entreprise allemande a annoncé le 14 février vouloir fermer les sucreries de Cagny près de Caen et d'Epeville dans la Somme. Le site de Marseille est aussi touché avec de nombreux emplois supprimés.

"Nous ne laisserons pas démanteler la filière sucrière et betteravière française" annonce le ministre. Avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ils recevront le PDG allemand Wolfgang Heer pour "voir ce qu'il en est".

Des éclaircissements sont attendus, surtout sur le choix de ne pas fermer entièrement les usines mais de maintenir quelques postes sur place qui "empêche toute reprise", la législation française obligeant toute entreprise qui ferme à envisager de trouver un repreneur.

Une action coordonnée avec les acteurs de la production

Lors de son intervention, Didier Guillaume a annoncé "avoir travaillé tout le week-end avec les responsables de la filière sucrière et betteravière nationale". Il rencontrera les représentants des trois sites "dès cette semaine".

"Cette situation est absolument dramatique, dans la mesure où il y a en France une volonté de la filière sucrière, et notamment betteravière, d'aller de l'avant et de se restructurer ; la fin des quotas sucriers nous pose une vrai problème", rappelle t'il.Une volonté très présente côté salariés et betteraviers qui envisagent des solutions.

À Cagny, on envisage même de créer une coopérative avec les producteurs de betteraves et différents partenaires. Il faudrait toutefois que Südzucker accepte de vendre la sucrerie.

Une semaine d'actions puisque les salariés de Cagny ont l'intention de se rendre à Mannheim (Allemagne), devant le siège du groupe mercredi prochain pour exiger des explications et des solutions de la part des dirigeants.