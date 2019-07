Fermeture de Ford : la maire de Blanquefort Véronique Ferreira "n'a pas de baguette magique"

Blanquefort, France

France Bleu Gironde : que pensez-vous de cette arrêt de la production une semaine avant la date annoncée ?

Véronique Ferreira : Que ce site soit à l'arrêt ce n'était pas forcément un scoop. Mais la façon dont ça c'est fait est malheureusement à l'image de la gestion complètement déshumanisée de Ford vis-à-vis de ses ouvriers. Ca me fait penser à un robot qu'on éteint et pas à une gestion humaine des sentiments. Les salariés savaient que ça allait s'arrêter au 1er août, mais pas comme ça. Je trouve que c'est lamentable.

L'Etat et les collectivités locales se sont mobilisés autour de la sauvegarde du site et des emplois. Est-ce-que cette mobilisation s'arrête aussi tout d'un coup ?

Absolument pas. On continue à travailler pour la question de la reconversion du site. Mais ça va prendre du temps. Si on avait une baguette magique ça se saurait. Ca va prendre du temps avant qu'on puisse arriver à obtenir un nouvel avenir industrielle à Blanquefort. On va continuer à travailler tous ensemble, main dans la main.

Y a-t-il des pistes privilégiées aujourd'hui ?

C'est un travail de fond mais les pistes sont tellement ténues qu'il n'y a pas d'annonces publiques à faire aujourd'hui. Les salariés de Ford ont eu suffisamment d'ascenseur émotionnel ces dernières années. Nous annoncerons les choses quand elles pourront être vraiment mises en place.