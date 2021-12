Fermeture de France Loisirs : À Rouen, "c'est une page qui se tourne"

C'est la fin de près de 52 ans d'histoire pour France Loisirs. Le tribunal de commerce de Paris a tranché, l'enseigne de vente de livres, placée en liquidation judiciaire le 25 octobre, est rachetée par la société Financière Trésor du patrimoine. Mais 469 des 516 salariés sont licenciés, sur les 122 points de vente de livres France Loisirs, seuls 14 seront conservés. Les boutiques du Havre, Rouen, Dieppe, Evreux ferment. Pour celle de Rouen, la fermeture est prévue lundi soir.

Dans la boutique rouennaise, des étagères sont déjà vides, les rayons ne sont plus approvisionnés. C'est un crève-cœur pour Régine, une cliente France Loisirs depuis 1978, "j'aimais beaucoup les catalogues, moi je suis dans l'enseignement donc ça me permettait de savoir ce qui sortait, les nouveaux écrivains. Je regrette vraiment". Anne aussi était une clientèle fidèle, "maintenant je suis malheureuse parce que je me dis 'où je vais aller ?' c'était chaleureux, on pouvait prendre son temps pour choisir les livres, on avait de très bons conseils, et un grand choix".

Un modèle à bout de souffle ?

Le principe d'origine de France Loisirs pour les adhérents, c'était d'acheter, chaque trimestre, un livre. Annie avait un abonnement depuis 1983, "c'était pas mal aussi, ce n'est pas que ça forçait à aller chercher un livre, mais ça nous faisait découvrir plusieurs univers, d'avoir un bouquin différent tous les trimestres".

Cette formule n'était plus obligatoire, France Loisirs était devenue une librairie classique, mais elle n'a pas résisté aux nouveaux modes de consommation selon la responsable du magasin de Rouen, Alexandra Leroy. "C'est une société qui évolue, des systèmes numériques qui évoluent, il y a les liseuses. C'est une page qui se tourne, et c'est d'autant plus triste de le faire dans cette période qui devrait être festive".

Dans la boutique rouennaise, six personnes se retrouvent au chômage. Mais le soutien des clients fidèles met du baume au cœur raconte Alexandra Leroy. "On se sent aimé, reconnu, on sait pourquoi on a fait ce travail, pourquoi on l'a choisi, pourquoi on est resté autant de temps pour mes collègues. Ce sont des personnes qu'elles ont connu depuis tant d'années, qu'elles ont vu grandir. Il est régulier que les vendeuses soient appelées par leur prénom, que les clients leur apportent des chocolats. C'est ça aussi France Loisirs, c'est cette proximité avec nos clients, et c'est d'autant plus dur de leur dire au revoir aujourd'hui".

Déjà passé tout près de la disparition en 2018, France Loisirs, qui a fêté en 2020 son 50e anniversaire, ne compte plus que 800.000 membres, contre plus de deux millions dans les années 70 et 80. Outre France Loisirs, quatre autres entités du groupe situées dans le nord de la France étaient concernées par la procédure. Il s'agit de prestataires de services logistiques et informatiques, d'un centre d'appel et d'une usine d'impression, tous très dépendants de France Loisirs. Sur les 211 salariés que représentent au total ces quatre sociétés, 91 seront gardés par le repreneur.