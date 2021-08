Fermeture de Knorr à Duppigheim, un accord trouvé entre syndicats et Unilever

Les négociations auront duré quatre mois. Unilever, propriétaire de l'usine Knorr de Duppigheim (Bas-Rhin), et les syndicats CFTC, CGC et CFDT sont parvenus à un accord pour un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) des 260 salariés, dont le site est appelé à fermer cette année. L'accord a été approuvé par une majorité des salariés lors d'un vote.

L'accord propose aux salariés du site de soupes industrielles "plus de 80 postes disponibles au sein des sites Unilever en France", précise le communiqué diffusé mardi 10 août au soir. Unilever et les trois syndicats se sont également mis d'accord sur un budget de formation "compris entre 6.000 et 12.000 euros par personne", sur un congé de reclassement rémunéré "de 12 à 17 mois en fonction de l'âge" et des "indemnités de 35.000 à 150.000 euros par personne".

Unilever avait annoncé fin mars la fermeture de l'usine de Duppigheim. Le site alsacien employait jusqu'à 500 salariés en 2009 mais les effectifs n'avaient cessé de diminuer depuis.