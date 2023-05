Fermeture de l'Aqualimba en Sarthe, quel avenir pour les discothèques de campagne ?

C'est une discothèque mythique du département. L'Aqualimba, à La Chapelle-d'Aligné, ferme ses portes définitivement ce week-end, après une dernière soirée ce samedi 6 mai. L'établissement avait connu son âge d'or dans les années 90 - 2000, réputée notamment pour sa piste de danse tournante. Les propriétaires, qui ont repris cette boite de nuit en 2017, ont annoncé la fermeture définitive sur Facebook .

"C'est compliqué d'aller en boite de nuit en campagne"

Dimanche matin, après la fermeture de l'Aqualimba, il n'y aura plus que six discothèques de campagne ouvertes en Sarthe. "Je ne veux pas démoraliser tout le monde, mais mes collègues le disent : c'est très difficile", raconte Alain Bellanger, est représentant de la branche discothèque de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans la Sarthe). "Ça fait même plusieurs années, il n'y a pas que le Covid-19."

En cause notamment, l'isolement de ces discothèques au milieu de la campagne. "C'est très compliqué d'aller en boite de nuit en campagne, tout le monde ne peut pas rentrer à pied, alors ils prennent la voiture", poursuit Alain Bellanger. "Il y a des contrôles routiers, d'alcoolémie notamment, et c'est normal, mais c'est le problème principal pour les discothèques." D'autant que "les jeunes de cette génération sont beaucoup plus responsables que nous ne l'étions à leur âge", souligne ce gérant de quatre boites de nuit au Mans. La pratique du SAM, le conducteur qui ne boit pas, s'est notamment bien démocratisée.

La campagne et ses avantages

Résultat, "les discothèques du centre-ville fonctionnent beaucoup mieux que celles de la campagne", résume Alain Bellanger. Pourtant, pour David Couvreux, gérant de l'Atlantide à Oizé, la campagne a aussi ses avantages. Il n'y a pas d'habitants à proximité et donc pas de tapage nocturne. La concurrence est aussi moins dense au kilomètre carré. Lui a fait le pari d'ouvrir un nouvel établissement cette année.

L'Atlantide, anciennement appelée "Le Rafal", a ouvert le 18 mars. "On a une fréquentation correcte pour fonctionner", réagit le gérant. Entre 600 et 700 fêtard en moyenne, pour une capacité totale de 2.000 personnes. Pour rester attractif il a aussi décidé de baisser ses prix à l'entrée et à la consommation.

"Celui qui veut ouvrir une discothèque, je lui souhaite bien du courage*"*

Et puis les discothèques de campagne ont aussi "une ambiance très différente", assure Laurence Lesage, patronne depuis 35 ans du Chris Club à Avoise. Elle se sent comme "une irréductible gauloise" en campagne sarthoise, car ses habitués sont toujours au rendez-vous.

En revanche, elle conçoit que sans cette stabilité de 40 ans de fidélisation de sa clientèle, le métier reste très incertain. "Aujourd'hui, celui qui veut ouvrir une discothèque, je lui souhaite bien du courage."