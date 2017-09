Fermeture de l'entrepôt Coop Atlantique d'Ingrandes-sur-Vienne

la fermeture annoncée concerne 92 salariés du site ainsi qu'une cinquantaine d'intérimaires.

Basée à Saintes (Charente Maritime) la coopérative Coop Atlantique a présenté aujourd'hui son projet de réorganisation de sa logistique à son Comité Centrale d' Entreprise. La direction justifie cette fermeture en expliquant vouloir recentrer la logistique sur ses deux entrepôts de Saintes et Condat sur Vienne (Haute Vienne). Le site d'Ingrandes-sur-Vienne est jugé vétuste et inadapté, et sa fermeture avait déjà été envisagée en 2012. 80 postes en CDI doivent être supprimés et 12 postes transférés vers l'entrepôt de Saintes.