Fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon, Bruno Retailleau dénonce les méthodes de Michelin

Après l'annonce jeudi matin de la fermeture de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon d'ici la fin 2020, Bruno Retailleau et Christelle Morançais dénoncent le manque de respect du groupe envers les salariés et les élus.

La Roche-sur-Yon, France

Colère des salariés et colère des élus. L'annonce jeudi matin par la direction du groupe de la fermeture de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon a suscité une vague de réactions indignées. Les syndicats, très remontés, s'opposent d'ores et déjà à la fermeture. L'avocat qui défend les intérêts de la CGT va engager une action en justice pour que le groupe renonce à sa décision et le syndicat Sud appelle à une grève illimitée.

Dans le camp des élus, les réactions sont également très virulentes, sur son compte Twitter, Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon fait part de sa "tristesse" et de son "incompréhension", il dénonce "les promesses non tenues" de l'entreprise. Michelin s'était en effet engagé à investir et à développer l'activité sur ce site moyennant des efforts de productivité des salariés.

L'usine fonctionne depuis 47 ans

L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon a été mise en service en juillet 1972 pour fabriquer notamment des pneus poids-lourds, un domaine dans lequel elle s'est ensuite spécialisée avec le haut de gamme. L'entreprise était donc un pilier de l'industrie vendéenne, d'où la colère de Bruno Retailleau. Le sénateur L.R de Vendée et la présidente de Région Christelle Morançais signent un communiqué commun, ils ont appris la fermeture de l'usine quelques heures avant leur rencontre prévue avec le PDG de Michelin. Ils dénoncent les méthodes du groupe et déplorent un "manque de respect des élus et des salariés" et ils affirment qu'ils vont "demander des compte" à Florent Menegaux.

Pour Christophe Clergeau, le président du groupe socialiste au Conseil régional, l'usine Michelin "doit être sauvée" écrit-il sur son compte Twitter alors que l'ancien député L.R de Vendée Alain Leboeuf, résigné, préfère déjà penser à la reconversion du site qui "dispose de compétence humaines et professionnelles".