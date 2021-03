Fermeture de l'usine Socla Watts en Savoie : "C'est un tsunami"

Près d'Aix-les-Bains, une semaine après l'annonce, les 86 employés sont toujours sous le choc. Les actionnaires du groupe américain qui possède Socla Watts veulent fermer l’usine savoyarde qui fabrique des pièces de robinetterie, des vannes-papillon. Le 16 mars dernier, la direction annonce son projet pour "maintenir la compétitivité".

Pris pour des abrutis

"C'est un tsunami", résume Sandrine Belalit qui a passé un quart de siècle à progresser dans l'entreprise. Au début, des petits boulots. Et aujourd'hui, manager. "C'est un choc. C'est toute ma vie qui est remise en cause. D'autant que mon mari travaille aussi ici. On se retrouve tous les deux au chômage. A vrai dire, je ne réalise toujours pas. Peut-être que je fais partie des naïfs. Je m'en veux de n'avoir rien vu venir. En tant que manager, j'ai été pressée par la direction jusqu'au bout, donc je ne pensais pas du tout que tout allait s'arrêter du jour au lendemain". Sandrine résume avec des mots polis le sentiment général. "Le sentiment d'avoir été pris pour des abrutis".

Piquet de grève ce lundi devant l'usine © Radio France - Christophe Van Veen

Une vie rayée en cinq minutes

Un transfert en Saône et Loire serait possible pour 30 salariés. Plus de 50 emplois seraient supprimés. Ils sont nombreux à ne pas croire dans ce transfert et ils redoutent que le même sort frappe le site de Saône et Loire dans quelques mois. Alors ce lundi, piquet de grève devant l'entrée avec un braséro de palette en feu. Tous mobilisés, à l'image de Laurent et d'Eric, 34 et 35 ans d'ancienneté. 54 et 57 ans. Ils sont là presque depuis le début de l'entreprise créée en 1982. Entre colère et abattement. "C'est la brutalité qui nous choque. En cinq minutes, dans une réunion, votre vie est rayée. On a travaillé le samedi, on ne s'est jamais arrêtés pendant le Covid. La direction nous citait en exemple : 'Méry site pilote en Europe !' Et voilà comment on nous la fait par derrière. Voilà comment on nous remercie. Avec le sentiment que tout était calculé. C'est écœurant."

Les syndicats très mobilisés © Radio France - Christophe Van Veen

Licenciements en pleine pandémie

Tous soulignent le manque d'investissements dans le matériel. Comme un signe du désengagement à venir. Mais rien ne laissait présager ce couperet dont parle Jacky Pérot représentant du personnel, délégué CGT. Il souligne que, à part le directeur et le drh, tous les salariés sont sur le piquet de grève. Jacky Pérot prend à témoin l'opinion publique. "Il faut faire savoir qu'il y a des licenciements en pleine période de Covid contrairement à ce qui est dit."

Les négociations du PSE débute ce mardi. La direction du groupe ne communiquera à la Presse que jeudi à l'issue des présentations du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). Elle "veut donner la primeur des détails du PSE aux représentants du personnel".