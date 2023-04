Fermeture de l'Usine TSA à Grentheville : "Ils nous mènent en bateau"

La troisième réunion de négociation autour du projet de fermeture du site de Tokheim Sofitam Applications (TSA) se déroulait ce jeudi au siège du groupe à Villepinte. Elle n'a pas donné les résultats attendues par les représentants du personnel du site installé à Grentheville, dans l'agglomération caennaise.

" TSA appartient au groupe américain Dover, explique Laurent Bouriel, le délégué syndical F.O. Il a de très bons résultats et beaucoup d'argent. Ils ont décidé de nous fermer mais en nous donnant le minimum du minimum pour que cela passe au niveau des différentes instances et que les licenciements puissent se faire. Après on nous dit que c'est de la négociations mais c'est une négo qui n'en est pas une. Ils nous mènent en bateau et font le minimum."

Dans un communiqué, TSA justifie son projet de suppression de 48 postes par "un marché des technologies de distribution de carburant au détail qui est confronté à des bouleversements majeurs, notamment la transition vers les énergies propres."

Si les syndicats estiment qu'ils ne pourront pas sauver le site de Grentheville, ils souhaitent une fermeture "propre" à la hauteur des moyens d'un groupe très rentable. Ils parlent aujourd'hui plutôt de propositions méprisantes au regard des résultats financier de leur groupe.

"Le groupe souhaite faire une synergie et complètement supprimer le site en France. Il en a le droit, concède Colas Coutance, secrétaire du CSE et délégué CFE-CGC mais dans ce cas qu'ils mettent les moyens en fonction des moyens du groupe et des mesures adaptées pour reclasser les gens. Nous sommes des salariés d'une moyenne d'âge d'une cinquantaine d'année avec peu de formation et une ancienneté très élevée parfois de trente à trente-cinq ans. Et il sera très difficile pour eux de retrouver un emploi dans un bassin d'emploi aujourd'hui très sinistré."