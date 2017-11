Fermeture de la centrale de Fessenheim : une première réunion des élus alsaciens à Paris

C'est une information France Bleu Alsace : les préfets alsaciens et un certain nombre d'élus se sont retrouvés ce mercredi à Paris autour au ministère de la transition écologique pour une première réunion sur le démantèlement de Fessenheim. La centrale nucléaire doit fermer en fin 2018, début 2019.

C'est sans doute la première d'une longue série dans le processus de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim : les préfets et des élus alsaciens ont participé ce mercredi à une réunion avec Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, à Paris. Objectif de cette rencontre, selon le président de la région Grand Est, le Mulhousien Jean Rottner, définir "la méthode et de la stratégie de ce démantèlement". Sébastien Lecornu a affirmé il y a quelques jours que la centrale fermerait fin 2018 ou début 2019.

Jean Rottner indique qu'il était important pour les élus alsaciens d'exprimer "un sentiment de gâchis devant ce drame industriel". Le président du Grand Est explique que le ministre va se rendre sur place pour "prendre conscience des enjeux" qui touchent le sud Alsace, mais aussi Colmar et Fribourg en Allemagne.