Fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim : le maire Claude Brender entre colère et impuissance

A deux jours de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, Claude Brender n’en finit pas de ressasser son amertume et sa colère. Le maire considère que la fermeture n’a pas été anticipé et s’inquiète pour l’emploi dans le bassin.

A Fessenheim, la fermeture de la centrale nucléaire suscite plus d’inquiétude que de soulagement. Le premier à les relayer, c’est le maire Claude Brender. Invité de France Bleu Alsace, il dénonce une fermeture qui n’a pas été anticipée et des réponses aux questions économiques qui ne sont pas là, notamment sur la fiscalité et l’emploi.

Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Fessenheim sera mis à l’arrêt dans la nuit de vendredi à samedi. Le démantèlement prendra au moins 20 ans.

A LIRE AUSSI – Cinq choses à savoir sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim

"Ça va être difficile d’imaginer la commune sans la centrale. Elle qui a permis le développement de tout le secteur" Claude Brender, le maire de Fessenheim a la gorge serrée à deux jours de l’arrêt programmé de la centrale nucléaire de sa ville. Le premier réacteur sera arrêté le 22 février, et le deuxième le sera le 30 juin. "C'est la colère qui prédomine par rapport à l'injustice de cette fermeture et à l'impréparation de celle-ci", ajoute-t-il.

Comme une partie des salariés, lui dénonce le gâchis d’une telle fermeture.



à réécouter Reconversion de la centrale nucléaire de Fessenheim: le maire pousse un coup de gueule

Un coup économique

"Une partie des agents EDF va quitter la commune pour aller sur d'autres sites", déplore le maire. "Nous perdons quand même plus de 1 000 emplois indirects sur le site, 2 200 emplois avec les induits et les indirects qui sont supprimés avec la fermeture de Fessenheim."

Claude Brender ajoute : "Il va y avoir des commerces en souffrance". S'ajoute à cela "une perte conséquente de la fiscalité", a poursuivi Claude Brender. "Pour l'instant nous n'avons aucune certitude, aucune décision gouvernementale qui va dans le bon sens", juge le maire de Fessenheim.



Un manque d'anticipation

"Tout cela n'a pas été anticipé, il n'y a pas de suite sur le site même, pas de nouvelle activité industrielle sur le territoire pour prendre le relais, pas d'emplois créés pour remplacer ceux qu'on va perdre", a regretté Claude Brender, s'interrogeant : "Qu'est-ce qu'on fait entre temps ? Comment est-ce qu'on va vivre ?".

Le maire de Fessenheim réclame des autorités des réponses "plus immédiates", notamment sur le plan fiscal. "C'est la survie des 29 communes et d'une intercommunalité qui est en jeu."

"Même si ça fait des années qu’on en parle, ça restera toujours un choc pour les habitants et pour ceux qui travaillent ici. C’est un vrai crève-cœur de voir fermer la centrale".

Vendredi, soir un rassemblement est prévu dans la commune « pour en discuter entre nous ». L’éclairage public sera éteint en hommage aux professionnels qui ont fait tourner cette centrale.

Visite ministérielle vendredi

La ministre de la transition écologique, Elysabeth Borne a annoncé sa venue pour vendredi dans le Haut-Rhin, à la veille de la fermeture programmée. Claude Brender espère que le message qu’il tente de faire passer sur les inquiétudes économiques a été entendu.

"Sur la reconversion, il n’y a pas de réponses concrète à court terme. On va perdre 200 emplois à court terme, et 1000 sur les prochaines années, et rien n’est prévu pour compenser. La question fiscale n’est pas non plus réglée".

"La commune de Fessenheim devra encore payer à EDF de l’argent qu’elle ne touche plus, c’est impossible pour nous".