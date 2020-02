Fermeture de la centrale nucléaire : Fessenheim s'affiche sur les télés du monde entier

Fessenheim, France

Fessenheim (Haut-Rhin) est en passe de devenir une véritable attraction. Le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim sera définitivement arrêté dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 février 2020, le second, le 30 juin 2020. La doyenne des centrales nucléaires françaises, construite dans les années 1970, avait été mise en service en 1977.

Des télés coréennes, allemandes, suisses, une agence de presse japonaise

A Fessenheim, les 2.500 habitants, les employés de la centrale sont résignés à cette fermeture. Il faut dire que le décret l'autorisant a été publié au JO il y a près de trois ans (le 9 avril 2017). Les élus, eux, s'activent autour d'un projet de reconversion digne de ce nom. Quoiqu'il en soit, cette fermeture a une portée bien au-delà de l'Alsace.

J'aurai préféré m'en passer" - Claude Brender, le maire de Fessenheim

Ces derniers jours, des journalistes du monde entier se pressent à Fessenheim. Le maire, Claude Brender, est assailli de demandes d'interviews. "Je n'arrive plus à gérer mon emploi du temps", ironise l'édile. "Je viens de répondre à une télé coréenne, ensuite j'ai rendez-vous avec une agence de presse japonaise. Il y a des médias suisses, allemands, ceux des quatre coins de la France, _c'est surprenant et incroyable_. A un moment donné, on en aura marre d'entendre la voix du maire de Fessenheim", s'amuse Claude Brender qui se prêt volontiers et avec bienveillance à ce jeu des interviews. "Malheureusement, j'aurais préféré m'en passer et qu'on ne parle pas de Fessenheim à cause de la fermeture de la centrale", ajoute le maire.

Le maire de Fessenheim croule sous les demandes d'interviews. Copier

