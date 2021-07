Fermeture de la Fonderie Fonte du Poitou : "Ce n'est plus le gouvernement mais l'argent qui dirige"

Ouverte en 1981 à Ingrandes-sur-Vienne, au cœur du bassin châtelleraudais, la Fonderie fonte du Poitou disparaît officiellement ce samedi 31 juillet, date de la liquidation judiciaire de l'usine qui employait 290 salariés. Le site fabriquait des carters pour moteur diesel jusqu'au dépôt de bilan au printemps dernier du propriétaire, Liberty, filiale du groupe Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) appartenant au magnat milliardaire de l'acier Sanjeev Gupta.

"Malheureusement les gros richards, ils ne pensent qu'à eux, pas aux ouvriers, ils ne pensent qu'au pognon et pas à la vie" - Fabien, 27 ans d'ancienneté

Un peu plus d'une semaine après l'arrêt des machines, les salariés se sont retrouvés ce vendredi pour un barbecue d'adieu devant leur usine, le jour où la production aurait du prendre fin. Mais les trois fours de 42 tonnes ont été arrêtés "en avance", "précipitamment", "une brutalité" supplémentaire dénoncée par l'intersyndicale.

"Renault fabriquera ses carters ailleurs. En France, on veut réindustrialiser mais on fait tout pour faire partir à l'étranger" - Nicolas, 24 ans

"Ils se sont bien servis de nous, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec cette fonderie. Moi ça m'a scié les pattes, confie Fabien, entré à l'usine en 1994 à l'âge de 20 ans. J'ai deux enfants, une maison... On va reprendre à zéro, à 49 ans, c'est comme ça."

"En métallurgie, on a de gros bonhommes mais derrière, ce sont des gens sensibles, humains, avec le cœur sur la main" - Pauline, l'infirmière de la Fonderie Fonte

"Il y a beaucoup de colère, raconte Pauline, l'infirmière du site. Il y a des volontés qui ont fait que cette entreprise a fermé alors qu'elle aurait pu continuer à fonctionner, on le sait. Il y avait des contrats, il y avait des marchés, on aurait pu continuer à produire autre chose que pour l'automobile... C'est triste."

"Ca fait mal au cœur de devoir recommencer à zéro parce que là-haut, ils ont décidé de fermer la cabane. C'est moche !" - Nicolas

L'un des derniers embauchés, en 2018, Nicolas se voyait bien faire une partie de sa carrière à la Fonderie Fonte. "Trois ans d'ancienneté et c'est déjà fini. Je suis jeune, je vais arriver à me retourner et à retrouver quelque chose. Les anciens, ils ont la rage et je les comprends. Moi aussi j'ai la rage, parce qu'on avait un outil de travail extraordinaire et du moment en 2019 où on a été vendus aux Indiens, on a tout fait pour qu'on ferme.. et Renault fabrique toujours ses carters ailleurs." La marque au losange a en effet préférer, selon les syndicats, faire produire ses carters pour moteur diesel de dernière génération en Espagne et en Allemagne plutôt qu'à Ingrandes.