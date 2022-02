Fermeture de la laiterie Candia à Campbon : "c'était historique ici !"

"Mais j'y croyais pas quand je l'ai entendu", s'exclame Marie-Thérèse. Le lendemain de l'annonce de la fermeture de l'usine Candia, à Campbon, cette habitante de 84 ans est toujours sous le choc. "J'ai toujours habité Campbon, et j'ai toujours connu la laiterie ici ! "

Quand je vais chercher mon pain ou faire mes courses, je tombe tout le temps sur quelqu'un qui a bossé ou qui bosse chez Candia

La laiterie s'est installée à Campbon en 1930. Et beaucoup n'imaginent pas la ville sans elle. "C'était historique, c'est presque du patrimoine !" explique Jean-Louis. Et pour cause : à Campbon, beaucoup de gens sont passés par cette usine. Quelques jours, quelques mois, quelques années ... Ou même toute une carrière, comme Daniel. Il y a travaillé 38 ans, avant de partir à la retraite l'année dernière. "Quand je vais chercher mon pain ou faire mes courses, je tombe tout le temps sur quelqu'un qui a bossé ou qui bosse chez Candia, raconte t-il avec émotion. C'est comme ça ici, tout le monde connaît quelqu'un qui a bossé là bas."

Tous les salariés présents sur le site ont débrayé

Et, ce mercredi, devant l'usine, les employés se sont tous rassemblés pour exprimer leur mécontentement. Presque 80 personnes ont débrayé, soit la totalité des employés présents ce mercredi matin sur le site. "On est tous choqués, témoigne Joël, qui travaille ici depuis 31 ans maintenant. On ne sait pas quoi faire après. Moi je suis censé partir à la retraite dans cinq ans et voilà ... on ne sait pas encore se projeter, mais en tout cas on ne compte pas sur Candia pour nous aider à retrouver du boulot !" 161 postes seront supprimés sur ce site de Loire-Atlantique.

En tout cas, la laiterie historique de Campbon devrait fermer ses portes au deuxième trimestre 2023. Des négociations sont en cours pour tenter de trouver un repreneur pour le site et donc essayer de préserver des emplois.