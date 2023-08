Fermeture de la Poste à Livarot : la CGT lance une pétition, la mairie s'organise

La baguette sous la main, Jean-Claude passe devant le bureau de poste. Il est déjà au courant de la fermeture en octobre prochain : "bien sûr que c'est gênant pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont en retraite et qui viennent chercher leur pension. Ce n'est pas normal que la mairie ne fasse rien pour ça."

ⓘ Publicité

L'activité est transférée dans la Maison France Services

Avis forcément différent dans le bureau du maire, Frédéric Legouverneur qui regrette que beaucoup de gens ont uniquement retenu la fermeture du bureau de Poste : "au vu de la fréquentation, le bureau de poste aurait dû descendre à 22 heures d'ouverture par semaine seulement - contre 26 aujourd'hui -, mais on nous a proposé de reprendre l'activité avec la collectivité dans la maison France Service. On va remonter au dessus de 30 heures, avec une ouverture le samedi matin. On va donner un service de meilleure qualité pour les gens qui en ont besoin" en assurant les principaux services. Et de rajouter que cette proposition est déjà en place non loin de là, à Fervaques depuis une dizaine d'années, avec succès. Ceux qui travaillent sur place sont payés par la collectivité, avec une aide de la Poste.

Le maire de Livarot, Frédéric Legouverneur © Radio France - Philippe Thomas

La CGT lance une pétition pour le maintien du bureau de poste

Des arguments qui ne convainc pas Thibault Soulat, secrétaire départemental CGT FAPT du Calvados : "c'est encore une fois un chantage qui est fait au maire de dire on va réduire la présence pour qu'il fasse des agences postales communales. N'oublions pas que sur les agences postales, il y a beaucoup moins de services qui peuvent être rendus aux usagers. Et je rappelle La Poste, c'est un service public, il n'y a pas de question de rentabilité. Il n'est pas normal que les usagers doivent prendre leur voiture pour faire des opérations simples. Ils ne pourront plus retirer que 350 € par semaine. S'ils veulent retirer plus, ils seront obligés d'aller dans un vrai bureau de poste et pas dans une agence postale. Ce n'est pas normal." Le syndicat a lancé une pétition et espère bien obtenir, in fine, le maintien du bureau tel qu'il est aujourd'hui à Livarot.

La Maison France Services va prendre le relais du bureau de Poste en octobre © Radio France - Philippe Thomas

Du côté de la Poste, on se contente d'un communiqué pour expliquer la position de la direction : "Le bureau de poste de Livarot sera transformé en agence postale communale, intégrée au sein de la Maison France Service de la commune. Cette évolution est due à une baisse de fréquentation de l’actuel bureau de poste. En modifiant sa présence, La Poste maintient ses services auprès des habitants. Elle s’intègre aussi à un pôle mutualisant plusieurs services publics, et proposant des horaires d’ouvertures élargis." On regrettera simplement le manque de données précises pour étayer ces propos. En attendant, la guichetière de Livarot va prendre sa retraite à la mi-octobre, en même temps que la fermeture du bureau de poste.