Fermeture de la route du Pas de la Case : les buralistes espèrent un effet d'aubaine

Ariège, France

Suite à un glissement de terrain près du poste de douane le 30 avril dernier, la nationale 22 est coupée à partir de l'Hospitalet-près-l'Andorre. Pour accéder au Pas de la Case, célèbre place où les consommateurs arrivent de toute l'Occitanie pour acheter de l'alcool et du tabac à moindre prix, il faut passer par le tunnel de Puymorens et Bourg-Madame, un détour de plus de 2h30 qui a découragé tous les touristes. Les autorités ont prévenu que la route devrait rester fermée quatre semaines. Un délai pendant lequel les Ariégeois notamment devront compter sur leurs stocks et sans doute retourner dans les bureaux de tabac près de chez eux.

⚠️Fermeture RN 22 pour risques d'éboulements. 24 avril 19 éboulis actif de schiste au niveau de l’ancienne mine de Porta P/O sur la RN 22. Mesures nécessaires à sécurisation et signalisation du site immédiatement prises. Plus d'infos https://t.co/PJ1WyuEVVxpic.twitter.com/FK7jIDpa92 — Préfète de l'Ariège (@Prefet09) April 30, 2019

Ça devrait nous servir certainement, par rapport aux difficultés qu'on traverse depuis 2003. C'est une chance pour quantifier la réalité de l'évasion andorrane. — Gérard Maury, le président de la chambre syndicale des buralistes de l'Ariège

Car pour l'instant, difficile de savoir vraiment ce que la concurrence andorrane enlève en terme de chiffre d'affaires potentiel aux buralistes frontaliers. "Moi je paie la cartouche 30 euros, alors tous les débuts de mois, on part en covoiturage avec des copains pour faire le plein", concède Mélanie. Une pratique extrêmement courante. À Foix, cela fait longtemps que Daniel Hébert ne compte plus sur le tabac pour se dégager un salaire. Les cigarettes représentent 30% de son chiffre d'affaires, derrière la Française des Jeux. "On commence à ressentir un petit frémissement sur les ventes depuis que la route est fermée. Mais on ne pourra vraiment tirer de conclusion qu'au bout d'un mois minimum". Lui estime à vue de nez que 50 à 60% des fuxéens achètent leurs paquets en Andorre. Le chiffre en Ariège se rapproche sans doute plus des 25% : un paquet fumé sur quatre au moins viendrait du Pas de la Case. Avec cette N22 fermée, on devrait en avoir le cœur net.

Les buralistes ariégeois estiment qu'au moins 25% du tabac consommé en Ariège a été acheté au Pas de la Case. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le tabac andorran bientôt plus cher, de toute manière

Les buralistes ariégeois misent aussi sur une autre actualité : en février, le Parlement andorran a voté une loi qui limite à 35% maximum la différence de prix sur le tabac avec la France et l'Espagne. Loi votée, mais pas encore promulguée, on en ignore encore la date d'application. Entre janvier et mars 2019, le volume de cigarettes vendues en Ariège a baissé de 16% par rapport au premier trimestre 2018, 14% sur l'ensemble de l'Occitanie. Prochaine augmentation en novembre prochain, 50 centimes de plus.