Fermeture de la SAM : "Je suis la 3ème génération à subir les conséquences de nos politiques industrielles"

Les ex-salariés de la SAM à Viviez, en Aveyron, occupent leur usine depuis plus de 40 jours malgré la cessation d’activité. 330 personnes ont été licenciées. La fonderie a mis la clé sous la porte, mais les anciens salariés continuent à occuper l’usine : ils ont passé Noël et le Nouvel an sur place pour éviter notamment que le matériel soit vendu par le mandataire judiciaire : ils espèrent ainsi obtenir des indemnités plus importantes. L'occupation devrait durer tout le mois de janvier. L’occasion pour France Bleu Occitanie de se pencher sur le parcours de David Gistau, délégué CGT qui fait partie des figures du mouvement.

Un grand-père mineur, un père sidérurgiste

C'est l'une des silhouettes omniprésentes des locaux occupés de la SAM (Société Aveyronnaise de Métallurgie). David Gistau, petites lunettes, sweat à capuche et blouson sur le dos, va de collègue en collègue et semble avoir un petit mot pour tout le monde : il propose un café par-ci, demande des nouvelles d’une famille par-là. Il n'hésite pas non plus à pousser un peu ses collègues quand il faut répondre aux journalistes, comme pour ne pas trop attirer la lumière sur lui et montrer qu'il s'agit bien là d'une lutte collective. David Gistau a travaillé à la SAM pendant 28 ans. Une entreprise qui est un peu comme sa deuxième maison : il y a d'ailleurs recontré sa femme, Ghislaine Gistau, elle aussi élue CGT.

David Gistau milite depuis 23 ans au sein du syndicat. Un engagement lié à son parcours familial : "Je suis un petit-fils d'immigrés espagnols. Mon grand père est arrivé en France en 1922. Il a atterri à Cransac, à quelques kilomètres d'ici, où il était mineur de fond."

Un grand père licencié dans les années 1960, quand les mines à ciel ouvert de l'Aveyron ont fermé. Mais 25 ans après, l'histoire s'est répétée pour la famille Gistau : "Mon père était sidérurgiste. Il travaillait à Decazeville, à la SESD, mais a lui aussi été licencié en 1987. Je dis souvent que je suis la troisième génération à subir les mêmes conséquences. Les conséquences dramatiques des politiques industrielles qui sont menées depuis plusieurs décennies."

Un bassin sinistré par plusieurs fermetures de sites

Aujourd'hui, David Gistau se retrouve donc licencié à son tour sur ce même territoire avec la désagréable sensation que l'histoire bégaye : "Est ce qu'on est condamnés, quelles que soient les générations, à subir ces mêmes conséquences ? _Aucun gouvernement n'a tiré les enseignements des politiques industrielles menées jusqu'à présent_, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ils continuent à perpétuer ces situations. Il y a pourtant des outils et des savoirs-faire dans nos territoires. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Des centaines de familles vont encore se retrouver sur le carreau sur ce territoire déjà sinistré par plusieurs fermetures d'usines. Moi, ça me touche personnellement. Et c'est aussi une source d'implication et de motivation dans le combat que je mène ici avec les autres salariés."

David Gistau a encore du mal à se projeter vers l'avenir. "Nous avons un combat à mener", dit-il. Il est décidé à occuper l'usine aussi longtemps que nécessaire avec ses collègues. Il lui arrive toutefois de penser à l'après SAM. Un avenir qu'il n'imagime pas forcément dans l'industrie, mais dans lequel il conservera un engagement syndical.

Quand on lui demande de se projeter très loin ce fan de musique et de rock, qui cite d'emblée les Béruriers Noirs et Gaëtan Roussel parmi ses artistes favoris, se verrait bien ouvrir un café solidaire. Et engagé.