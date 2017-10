Fermeture de la scierie de Belvès : "Je ne peux pas laisser faire ça", Jean-Luc Imberty, le potentiel repreneur

A un mois de la fermeture de la scierie de Belvès, le groupe Gascogne Bois n'a toujours pas reçu le potentiel repreneur et ancien patron, Jean-Luc Imberty. Lui ne démord pas et veut "sauver ces emplois".

C'est à peine croyable mais moins d'un mois avant la fermeture de la scierie de Belvès le groupe "Gascogne-bois" n'a toujours pas répondu à l'offre de reprise de l'ancien patron Jean-Luc Imberty, le seul et unique potentiel repreneur.

Certains salariés ont reçu une proposition de mutation. Ils doivent répondre avant le 17 novembre et c'est cette proposition qui a permis de révéler le projet de fermeture. A l'époque, les salariés avaient reçu la direction en fanfare.

Les salariés de Gascogne Bois accueillent la direction par des applaudissements ironiques #dordogne#belvespic.twitter.com/cBs54Rnzyb — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 20, 2017

Le potentiel sauveur, l'ancien patron Jean-Luc Imberty

Ce samedi 21, 150 personnes ont manifesté contre cette fermeture dont les 38 salariés menacés de perdre leur emploi et une vingtaine d'élus. Ils veulent éviter la suppression des 38 emplois à Belvès et des 19 de Marmande, en Lot-et-Garonne. Et demandent surtout à ce que la direction reçoive le potentiel repreneur, Jean-Luc Imberty, ancien patron.

"Je ne peux pas laisser faire ça. L'urgence c'est de sauver ces emplois" - Jean-Luc Imberty, ancien patron et potentiel repreneur

100/150 salariés ou proches et une vingtaine d'élus ont manifesté contre fermeture de Gascogne Bois à #Belves#dordognepic.twitter.com/u4iCyC3LSm — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) October 21, 2017

L'ancien patron a été sollicité par la mairie de Belvès. Jean-Luc Imberty est d'accord pour racheter son ancienne usine et celle de Marmande. _"Je ne peux pas laisser faire ça. L'urgence c'est de sauver ces emplois". M_ais il n'a aucune réponse. Il y a trois ans déjà il avait proposer le rachat de la scierie, sans réponse toujours.