Fermeture de la sucrerie d'Eppeville : "il faut essayer de se battre pour sauver l'outil"

La sucrerie d'Eppeville à l'Est de la Somme doit fermer au printemps 2020. Mais pour le délégué CGT et secrétaire du CE, " si il y a une possibilité, il faut essayer de se battre pour sauver l'outil".122 des 132 salariés doivent être reclassés dans la sucrerie voisine de Roye

Même si le délégué CGT et secrétaire du CE de la sucrerie d'Eppeville avait bien conscience des difficultés du marché depuis 2017 et la fin des quotas de sucre, l'annonce hier de la fermeture du site de la Somme reste un coup de massue. Régis Grost estime qu'Eppeville qui est le plus gros site du groupe St Louis Sucre paie le prix fort. Une fermeture évitable selon le syndicat CGT qui dit avoir alerté la direction sur cette surproduction du sucre et l'impact sur les prix aujourd'hui au plus bas.

La région des Hauts de France prête à investir pour maintenir la production à Eppeville

Dans un communiqué, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts de France se dit prêt à un "effort financier" pour maintenir la production à Eppeville. Des investissements qui seraient les bienvenus reconnait Régis Grost, le délégué CGT pour qui aucun travaux n'a été réalisé dans la sucrerie depuis au moins 2 ans. Le matériel est obsolète dit-il et la dernière campagne betteravière a été très dure pour les salariés. "Si il y a une possibilité, il faut essayer de se battre pour sauver l'outil de travail" reconnait le secrétaire du CE malgré tout lucide sur le contexte : "il va falloir négocier mais ces gens-là prennent des décisions, ce sont des financiers."

Les mesures de reclassement pour 122 salariés : " ce n'est pas la vérité"

Le groupe St Louis Sucre assure que 122 des 132 salariés se verront proposer un reclassement dans la sucrerie voisine de Roye. Difficile à croire pour le délégué CGT qui s'interroge sur les postes doublons. Impossible aussi d'ajouter 122 nouveaux salariés à un site qui tourne poursuit Régis Grost qui peine à croire que les salariés accepteront de faire 25 kilomètres de plus pour aller travailler. "Il y aura des départs volontaires, c'est sûr"

Une catastrophe pour Eppeville

La fermeture de la sucrerie est une catastrophe pour la commune d'Eppeville et ses 1900 habitants regrette aussi Régis Grost qui calcule : en moyenne, l'impact sur les emplois indirects, sous-traitants et commerces est multiplié par 4. C'est une catastrophe pour Eppeville qui n'a plus aucune industrie. Cette fermeture, "c'est la mort de nos campagnes" se désole le délégué syndical dont vous pouvez réécouter l'interview ici.