Fermeture de la sucrerie de Cagny : le désarroi d'un entrepreneur agricole

Cagny, France

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi 20 mars en Picardie contre le projet de fermeture des sucreries d'Eppeville dans la Somme et de Cagny dans le Calvados . Deux usines qui appartiennent au groupe allemand Südzucker. Dans le Calvados, la fin programmée en 2020 de la sucrerie de Cagny toucherait non seulement les 85 salariés du site mais aussi beaucoup d'autres emplois induits. A Tournebu, petite commune au sud de Caen, c'est l'avenir d'une petite entreprise qui est aujourd'hui menacé par ce projet. La betterave représente 50% de l'activité de Denis Giffard . Il emploie 5 salariés et une dizaine de saisonniers durant la saison. Aujourd'hui, cet homme est dans le plus grand désarroi.

Des machines qui coûtent chacune plus de 300 000 euros © Radio France - - Carole Louis -

Dans son grand hangar où il abrite ses "trésors" : des machines pour arracher les betteraves, Denis a les yeux fatigués et rougis de celui qui ne dort plus la nuit depuis l'annonce de la fermeture de la sucrerie de Cagny . IL a 15 ans quand il pousse son père a investir dans une machine à betteraves. Ce métier, qu' il exerce toujours à 58 ans, il n'imagine pas une seconde y mettre fin . Une aventure qu'il partage au quotidien avec Elise son épouse et ses salariés . La fermeture, il l'admet d'autant moins que deux semaines avant l'annonce, la direction de la sucrerie lui a adressé un contrat pour des travaux nécessitant de nouveaux investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, forcément, parfois il laisse échapper une larme :

"Je vais me battre (...) je ne laisserai jamais faire une chose pareille "

Au delà de l'entreprise c'est tout un territoire rural qui est touché. Chaque mois Denis Giffard achète entre 5 et 6 OOO euros de marchandises au boucher et au boulanger pour nourir ses équipes. Consciente du problème la commune de Cesny-les-Sources dont dépend Tournebu a voté une délibération pour aider l'entrepreneur et ses salariés