Fermeture de lits en psychiatrie à l'hôpital de Niort, faute de personnels

Des fermetures de lits en psychiatrie sont annoncées à l'hôpital de Niort à cause d'un manque de personnels. "Des recrutements étaient prévus et à la fin ils ne se sont pas faits. On a eu des désistements pour des raisons personnelles donc ça nous a mis en difficulté", explique Bruno Faulconnier, directeur de l'hôpital de Niort qui précise "on ne peut pas demander aux professionnels d'être rappelés sur leurs congés, leurs week-ends. Ce n'est pas tenable".

Gel de lits, "30 au maximum", indique Bruno Faulconnier sur 130 au total. Une solution "temporaire" pour une durée "liée à notre capacité à recruter" donc "indéterminée". Une dizaine de postes sont vacants. La tension est telle que la suspension de deux infirmiers non vaccinés a été revue. "Avant de suspendre, nous regardons précisément si cela ne met pas en cause la sécurité de la prise en charge des patients ou d'une équipe de soins et que la continuité du service est bien assurée", indique le directeur.

Les patients seront pris en charge dans d'autres unités ou en foyers de vie. Une situation qui provoque l'inquiétude des syndicats de l'hôpital mais aussi de l'Unafam, association qui aide les familles de personnes malades ou handicapées psychiques. "On ne va pas voir des effets tout de suite mais si ça perdurait, il y aura forcément une pression sur les familles pour reprendre les personnes chez elles", estime Philippe Brilouet, délégué départemental de l'Unafam dans les Deux-Sèvres. Ou qu'elles finissent "à la rue. Car une fois en centre de crise, on n'a pas vocation à rester et s'il n'y a plus de place dans les secteurs...".

Un problème de moyens récurrents

Philippe Brilouet dénonce un"problème de moyens récurrent. Il faut des moyens financiers, des moyens humains" et défend aussi le développement d'alternatives à la l'hôpital. "On pense aux groupes d'entraide mutuelle, aux infirmiers qui viennent à domicile, aux structures d'hébergements, une nouvelle va être inaugurée le 27 septembre à Saint-Pardoux, et ça peut peut-être libérer des lits", détaille le représentant de l'Unafam.

La psychiatrie qui a connu un long mouvement de grève à l'hôpital de Niort en 2018. Le parent pauvre de l'hôpital ? "Certainement pas", répond Bruno Faulconnier, le directeur "Je suis très attaché à ce service comme à tous les services". Et de citer en exemple une mesure pour améliorer les choses : "on propose maintenant aux étudiants infirmiers d'avoir une bourse pour ceux qui commenceraient à s'engager dans la psychiatrie". Bruno Faulconnier précise qu'il n'y a pas d'autres fermetures programmées. "Il n'y a pas de plan, caché ou pas, qui viserait à nous réorganiser sans qu'on en parle, non. C'est simplement une adaptation à une difficulté à avoir des effectifs suffisants".