Fermeture de salles de sports : le tribunal administratif de Grenoble rejette deux recours

Le tribunal administratif de Grenoble a examiné ce mercredi 30 septembre les recours de deux collectifs : "France Active" qui regroupe plus de 1.600 salles en France dont 27 en Isère, et le réseau "Fitness Park" , 185 salles sur tout le territoire. Les deux contestaient l’arrêté préfectoral du 25 septembre qui oblige les salles de sport à fermer leurs portes pour 15 jours. Une mesure imposée par le ministre de la santé Olivier Véran dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans toutes les zones classée en alerte renforcée - la Métropole de Grenoble est classée dans cette catégorie.

"On ne compte pas en rester là"

Les juges grenoblois ont donc rendu leur décision ce jeudi 1er octobre, déboutant les deux requérants. Le syndicat France Active avait déposé des recours devant les tribunaux administratifs de 16 départements. Et à Rennes, la décision leur a été favorable souligne Guillaume Schroll, vice-président de France Active qui ne compte pas en rester là : "On pense que le succès de Rennes peut interroger au niveau national, a-t-il déclaré à France Bleu Isère. On va continuer le combat, on ne baisse pas les bras et on fera tout notre possible pour peser par la voie réglementaire et par les discussions avec le gouvernement. Entre les gestes barrières, la distanciation et la désinfection, on estime qu'il n'y a pas de raison d'arrêter cette activité. Les chiffres plaident pour nous puisqu'il n'y a pas de cluster avéré dans les établissements de remise en forme".