Fermeture de San Marina : à Dury, les clients font leurs adieux aux salariées, "vous allez nous manquer"

"On le vit très mal", souffle une salariée du magasin San Marina du centre commercial de Dury, près d'Amiens. Ce samedi soir, le rideau de fer se baissera devant la boutique, comme pour les plus de 160 sites du groupe. Fermeture sans doute définitive, car l'annonce de la liquidation judiciaire, attendue lundi, ne fait plus vraiment de doute.

Les salariées ont reçu comme consigne de ne pas parler à la presse. Elles ont parfois 10 voire 20 ans de maison : "on ne sait pas où on va, c'est difficile de retrouver un travail passé 50 ans", poursuit une autre vendeuse. Depuis l'annonce de la fermeture, en début de semaine, les clients se succèdent les uns après les autres. "Ils ont tous un petit mot pour nous, certains viennent même avec une boite de chocolat" ajoute l'une des salariées. 'Ils ne viennent pas forcément acheter, mais nous dire au revoir." En témoignent ces quelques mots, glissés en caisse par une habituée : "c'est allé tellement vite ! Vous allez nous manquer, vous aviez toujours le sourire quand on passait..."

163 magasins en France

Faute d'offres de reprise recevables, le placement en liquidation judiciaire du groupe, qui emploie plus de 600 salariés dans 163 magasins en France, paraît inévitable lundi, date à laquelle le tribunal de commerce de Marseille, ville dans laquelle est née le groupe en 1981, doit rendre sa décision. Ce samedi soir, à 20 heures, même peut-être un peu avant en fonction de stocks, les salariées quitteront les lieux.

Le magasin San Marina du centre commercial de Dury, près d'Amiens, ferme ses portes ce samedi soir. © Radio France - Pierre-antoine Lefort

D'ici là, il faut vider les dernières boites, un peu esseulées dans le magasin. Avec des promotions, -50% sur toutes les chaussures : des bottes bradées par exemple à 89 euros à la place de 179, des sandales à 35 au lieu de 69. Sur la vitrine, ces quelques mots, affichés par l'équipe : "Nous nous apprêtons à tourner une page. Nous tenions à vous remercier pour tout l'amour que vous nous avez témoigné au cours de ces 42 années passées ensemble. merci pour tout."

