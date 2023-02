San Marina : "C'est vraiment triste", les clients affectés par la fermeture de la boutique à Laval

Les 160 magasins San Marina en France s'apprêtent à fermer leurs portes , ce samedi 18 février au soir, après l'annonce du placement en redressement judiciaire de l'enseigne de chaussures. À Laval, dans la seule boutique mayennaise, les clients et les clientèles sont venus profiter des dernières réductions et dire au revoir aux employés.

ⓘ Publicité

"C'est dommage qu'on perde autant de magasins"

Ils sont venus nombreux dans le magasin ce vendredi 17 février après-midi, comme Jeannine et Dominique, passés par hasard devant la boutique. Après Kookaï et Camaïeu, Dominique n'est pas étonné de cette nouvelle fermeture de boutiques. "Ça a tendance à disparaitre, mais je crois qu'Internet leur fait beaucoup de mal." Comme San Marina, le magasin Camaïeu était installé dans la rue Charles-de-Gaulle dans le centre-ville, ce qui ne présage rien de bon pour Alix, une Lavalloise : "Il y a beaucoup de magasins qui ferment, des commerces qui sont sympas, qui ont pas mal de choix, qui font plaisir à tous et c'est dommage qu'on perde autant de magasins en si peu temps."

L'entreprise San Marina emploie 600 salariés dans toute la France, dont quatre dans le magasin de Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

"C'est encore un magasin qui va fermer, bientôt il n'y aura plus rien dans les rues", déplorent de leur côté Chantal et Nicole, deux amies habituées de la boutique, "on fait partie de la génération où on aime bien voir ou essayer, même si on commande des fois sur internet". Elles saluent également l'accueil des employés, toujours chaleureux, "c'est dommage, nous sommes très déçues parce qu'en plus, tout est allé très vite, on apprend ça trois ou quatre jours avant et la preuve, nous sommes venues parce que ça fermait".

Saluer une dernière fois les employés

Les clients sont aussi venus voir une dernière fois les employés. "Quand on est jeune, c'est compliqué pour retrouver un travail ", pense Dominique. Alix leur souhaite le meilleur : "J'imagine que ça doit être compliqué pour elles, alors j'espère qu'elles vont réussir à rebondir et qu'elles pourront s'épanouir dans leur métier différemment."

Les clients ont jusqu'à ce samedi soir pour faire leurs derniers achats et dire une dernière fois merci aux salariés.