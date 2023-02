Fermeture de San Marina : les clients côte-d'oriens se ruent dans les magasins

Ce samedi 18 février, au soir, c'est terminé pour San Marina. L'enseigne de chaussures met la clé sous la porte . Après la liquidation judiciaire de Camaïeu, les redressements judiciaires de Go Sport et de Kookaï, c'est donc au tour de San Marina et de ses 660 employés dans le pays qui se retrouvent sur le carreau. Une fermeture qui concerne trois magasins en Côte-d'Or, au centre-ville et à la Toison d'Or à Dijon et à Quetigny, et deux en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône et à Mâcon. Les fidèles déplorent cette situation, tandis que les employés accusent le coup.

ⓘ Publicité

La ruée des derniers clients

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les clients sont au rendez-vous. La boutique du centre-ville de Dijon est pleine à craquer depuis l'annonce de la fermeture. Il y a d'importants rabais sur les produits. Parmi les clients, Jacqueline. "Je suis venu pour essayer de profiter des bonnes affaires, mais aussi essayer de les soutenir quand même parce que c'est très triste", raconte-t-elle. Au-delà des bonnes affaires, cette fermeture inquiète. "Je crois qu'on a des gens en haut qui ont voulu investir sans avoir les moyens derrière et qui ont acheté et sacrifié bien des emplois, explique Isabelle. C'est vrai que ça vide aussi un peu plus le centre-ville."

Les boutiques voulaient remercier leurs fidèles clients. © Radio France - Dimitri Morgado

Ce que veut Claude, un client de très longue date, c'est que la direction ne lâche pas ses employés. "Les filles se défoncent quand même pour la marque, j'espère que la marque se défoncera aussi pour elles", insiste l'homme. Pour l'instant, les salariés n'ont aucune information sur la suite des événements. Des réunions sont prévues en visio la semaine prochaine entre eux et la direction pour envisager l'avenir.

Les salariés sous le choc

Ce qui est impressionnant dans les magasins, c'est de voir qu'à quelques heures de la baisse définitive du rideau, les vendeurs se donnent à fond pour satisfaire les derniers clients. Un état presque d'euphorie, qui semble cacher une profonde tristesse. Les vendeurs de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire contactés par France Bleu Bourgogne disent avoir senti venir cette fermeture. Cela fait en effet plusieurs mois que la boîte est en redressement judiciaire.

La raison, d'après les vendeurs, c'est que l'entreprise était mal gérée. Surtout depuis que la direction a changé en 2020. Avec des patrons qui seraient déconnectés du terrain, et qui prendraient les mauvaises décisions sans jamais consulter les employés. Des employés donc tristes de ce qui se jouent pour leur magasin, mais pas forcément très étonnés.