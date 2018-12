Fermeture de Sandvik-Fondettes: la colère du délégué interministériel contre la direction

Indre-et-Loire, France

Les dirigeants du groupe Sandvik sont mis en demeure par l'Etat de travailler beaucoup mieux et beaucoup plus vite sur le plan de sauvegarde de l'emploi comme sur le projet de reprise du site de Fondettes. Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, est venu ce vendredi matin taper du poing sur la table et mettre la direction de Sandvik devant ses responsabilités. Il y a 161 emplois qui vont être supprimés mais aucune porte ne s'ouvre: aucun candidat repreneur, ni aucun plan social pour le moment.

Le travail n'a pas été bien fait. Et je suis gentil !

Jean-Pierre Floris et la préfète d'Indre et Loire ont rencontré le patron du groupe Sandvik et la directrice du site pendant une demi-heure, puis les syndicats. Le délégué interministériel s'est clairement positionné en médiateur pour faire accélérer les négociations et la recherche d'un repreneur car pour lui, le travail n'a pas été bien fait.

Ce que nous souhaitons c'est qu'ils mettent le paquet pour trouver un repreneur et ce que je constate aujourd'hui c'est que le travail n'est pas assez bien fait. Et je suis gentil! -Jean-Pierre Floris, délégué interministériel aux restructurations d'entreprises

Jean-Pierre Floris est extrêmement critique à l'égard de la direction de Sandvik accusée à demi-mot de faire traîner les choses. Il met dans le même sac le cabinet extérieur ONEDA chargé du dossier de reprise et la direction de Sandvik. Un tacle à la direction qui concerne aussi les négociations sur le plan social.

La direction doit être plus transparente avec les représentants syndicaux

J'ai demandé à Sandvik de travailler de manière transparente avec des comités de suivi réguliers et fréquents avec les organisations syndicales. Et en même temps, il faut négocier un plan social de qualité avec de l'argent pour la formation, pour que le personnel qualifié puisse se reclasser. Et cela très rapidement. Parce qu'il faut que l'usine, qui est performante à mes yeux, tourne et ne marche plus au ralenti comme en ce moment -Jean-Pierre Floris

Quant aux syndicats CGT et CFE-CGC, ils se satisfont de cette mise en demeure appuyée des pouvoirs publics à l'égard de Sandvik.

On n'a pas caché que c'était notre demande au début des négociations que les choses aillent vite. Ils ont de l'argent, la balle est dans le camp de la direction -Didier Quintin, CFE-CGC

Aucune justification économique ne nous a été donnée sur la fermeture du site de Fondettes

Et pour finir, le délégué interministériel témoigne que, pour lui , le groupe Sandvik est en bonne santé et que la justification économique de la fermeture de Fondettes ne lui a pas été donnée. Pire, il estime que les investissements pour moderniser le site coûteraient moins chers qu'un plan social. Mais, ajoute-t-il, c'est leur choix....