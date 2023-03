Fermeture de Schneider Electric à Bourguébus : "un coup de massue" pour les salariés

Le site, qui emploie 48 salariés, devrait fermer en fin d'année prochaine vient d'annoncer la direction. Une page se tourne sur ce site créé en 1966 et qui fabrique notamment des boitiers électroniques pour volets roulants ou pour des machines industrielles. L'usine avait perdu des salariés ces dernières années, et le matériel était vieillissant, mais personne ne s'attendait à une annonce aussi brutale. Pascal Biteau, délégué CFDT de l'usine de Bourguébus : "Ca a vraiment été un coup de massue. On est resté sans voix car on ne s'attendait pas du tout à une annonce de fermeture aussi rapide. Nous avons notamment la production d'un outil qui est fabriqué ici depuis de nombreuses années et que Schneider n'a pour l'instant pas prévu de le renouveler. On pensait continuer à le produire sur place pendant 5 à 10 ans. On avait une visibilité et on ne comprend pas pourquoi on nous annonce la fermeture du site avec un transfert de nos productions" vers le site de Carros, près de Nice.

"Le sentiment de tous, c'est qu'on a été abusé"

La direction s'engage à accompagner les salariés, avec la possibilité de reclasser certains dans les Alpes-Maritimes. Mais, avec un âge médian de 57 ans, il semble peu probable que les salariés, qui ont refusé de bouger par le passé, le fassent aujourd'hui. Surtout, la pilule a du mal à passer résume Pascal Biteau : "Le sentiment de tous, c'est qu'on a été abusé. Notre direction nous a rassurés sur les nombreuses inquiétudes que l'on avait et maintenant, pour justifier cette décision, elle nous ressort les mêmes arguments. Mais la vétusté de nos machines, elle est présente parce que l'employeur n'a pas investi comme il aurait dû le faire régulièrement."

Le site a employé jusqu'à 350 salariés. Le PSE (Plan de Sauvergarde de l'Emploi) devrait être présenté ces prochaines semaines. Les salariés en appellent désormais aux élus pour obtenir les meilleures conditions de départ possible si la fermeture devait être définitivement entérinée.